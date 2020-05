JARNÁ ITAPA: Odzvonilo kšeftom v štátnom IT?

Vôbec po prvý raz vystúpi Veronika Remišová ako podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu na pôde ITAPA. S akým zásadným odkazom príde?



Pandémia koronavírusu dala facku slovenskej informatizácii. Jasne sa ukazuje, že naša nepripravenosť fungovať digitálne má negatívne dopady na život ľudí i ekonomiku. Čo s tým plánuje spraviť nová garnitúra? – ITAPA dá odpovede



Kým Slovensko od príchodu krízy žiaden inovatívny projekt nezrealizovalo, Česi už za sebou majú mnohé digitálne projekty. Nevyužilo Slovensko svoju príležitosť alebo sa Česi uponáhľali?



Stačí si pred kyberútokmi chrániť len svoje počítače? Odkiaľ nám hrozí nebezpečenstvo a čo všetko sa dá už v dnešnej dobe napadnúť?



media@itapa.sk

O ITAPA:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2020 (Webnoviny.sk) -"Chceme Slovensko budovať ako modernú krajinu založenú na inováciách a digitálnej ekonomike. Na to potrebujeme v prvom rade dôsledne potlačiť korupciu - pochybné dohody a vybavovači nemajú v informatizácií čo hľadať," odkazuje Veronika Remišová. Jej úrad aktuálne realizuje audit IT projektov, ktorého výsledky by mali lepšie ukázať reálny stav digitalizácie na Slovensku. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu prichádza s jasne stanovenými prioritami, kde je cieľom eliminovanie korupcie, väčšia transparentnosť a efektivita štátneho IT, ako aj budovanie dostatočných vlastných kapacít štátu.Na fakt, že Slovensko ťahá v informatizácii za kratší koniec, poukázala aj koronakríza. Avšak, kým Slovensko od príchodu krízy žiaden inovatívny projekt nezrealizovalo, Česká republika zvolila opačný prístup. Doslova v deň vypuknutia pandémie spustila plošné zavádzanie digitálnych nástrojov. Bol to dobrý a efektívny krok? Aké výsledky dosiahlo Česko na rozdiel od Slovenska? Príďte si na Jarnú ITAPA vypočuť Robina Čumpelíka z Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky. Vystúpi v prvom paneli konferencie, ktorý bude od 9.30 do 10.30 h, a to hneď po Veronike Remišovej.Ako by malo Slovensko vyzerať ako smart country? Podarí sa zmeniť kultúru v prostredí informatizácie? Prečo zaostávame v digitálnej ekonomike? Ako vlastne chceme budovať efektívny eGovernment? Tieto pálčivé otázky si dnes kladie azda každý, kto sa zaujíma o štátne IT. A ITAPA prináša priestor na debatu aj tentokrát – pozývame vás na. Diskusie pri Okrúhlom stole ITAPA sa zúčastní Marek Antal z ÚPVII, ktorý sa už o pár dní stane štátnym tajomníkom novozriadeného Ministerstva pre investície, regionálneho rozvoja a informatizácie. Spolu s ním budú o budúcnosti digitálneho Slovenska debatovať uznávaní odborníci - Milan Ftáčnik (Slovenská informatická spoločnosť), Emil Fitoš (IT Asociácia Slovenska), Ľubor Illek (Slovensko.Digital), Miriam Letašiová (MH SR), Martin Kmeťko (Útvar hodnoty za peniaze, MF SR), Rastislav Janota (Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT) a Milan Ištván (Partnerstvá pre prosperitu). Okrúhly stôl, kde sa dozviete i názory expertov na to, či sa informatizácia krajiny spomalí, alebo naopak, akceleruje, bude od 10.30 do poludnia.Už nahlas sa hovorí o tom, že svet nebude ako pred krízou COVID-19. Zmení sa krajina, ale aj fungovanie ľudí, štátu i firiem. O to väčšmi by sme tak mali všetci dbať na kybernetickú bezpečnosť nielen počítačov, ale akýchkoľvek vecí, ktoré sú pripojené na internet. Lebo dnes vás už dokážu hacknúť aj cez akvárium, ktorého teplotu vody riadi inteligentný softvér napojený na internet. "Aj preto by sme na ITAPA chceli ukázať kybernetickú bezpečnosť z rôznych uhlov pohľadu – od prípravy organizácie či firmy na kyber bezpečnosť až po reálnu prax pri riešení incidentov," objasňuje Rastislav Janota z Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. O tejto téme bude hovoriť v paneli Kybernetická bezpečnosť – prípadové štúdie, ktorá štartuje o 13.00 – 14. 30 h.Krízové obdobie prinieslo obmedzenia aj pre ITAPA. Aj preto sa z tohtoročnej Jarnej ITAPA stal vôbec po prvýkrát online event, ktorý bude rozdelený na dva dni. Prvý – s vystúpením Veroniky Remišovej – sa bude konať v utorok 26. mája od 9.30 h, ste vítaní priamo na mieste konania, kde máme pre novinárov pripravenú press miestnosť. Druhý – s témou Miest budúcnosti a ich financovania, sa bude konať vo štvrtok 4. júna 2020 od 9,30 hod. Tento deň budeme vysielať len online. Na obe časti ITAPA ste srdečne vítaní. Ak sa nás rozhodnete sledovať online, po akreditácii vám pošleme registračný link.Informačný servis