Jarná ITAPA: Veľká porcia SMART

"Slovensko zaostáva v zavádzaní smart riešení v mestách a obciach asi tri roky za Českou republikou a ešte viac za západnou Európou,” konštatuje riaditeľ ITAPA Michal Ivantyšyn. "Meškanie by sme mali považovať za príležitosť. Náklady na smart technológie klesajú a ak do nich teraz investujeme, doženieme náskok a ešte aj za rozumnú cenu,” dodáva Ivantyšyn.Ministerstvo hospodárstva SR predstaví sériu opatrení, ktorými chce podporiť firmy zamerané na smart cities. Miriam Letašiová objasní fungovanie schémy, ktorou ministerstvo prispelo k zavádzaniu inovácií v mestách. Samostatný finančný balík chystá aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Dozvieme sa koľko?Kto by nechcel? Občianske združenie s rovnakým menom ponúka slovenským mestám inteligentné riešenia pre nakladanie s odpadom, osvetlenie, parkovanie, dopravu, bezpečnosť občanov. Heliodor Macko ukáže, čo má Východná spoločné s Tel Avivom.Prečo nás opäť predbehli nielen v hokeji, ale aj v smart riešeniach? Recept na úspech prezradí David Bárta, autor národnej metodiky pre Smart Cities v Českej republike. Mimochodom lídrom v zavádzaní inteligentných riešení je u našich susedov Kraj Vysočina.Inzercia