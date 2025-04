Jarná potravinová zbierka v Kauflande zabezpečila pomoc pre takmer 900 domácností

Zbierku dobrovoľne podporili aj viaceré známe tváre

V charitatívnom projekte Pomáhame potravinami už tradične Kaufland spojil svoje sily so Slovenským Červeným krížom. Podľa slov Zuzany Rosiarovej, generálnej sekretárky Slovenského Červeného kríža, sa vo vážnej materiálnej a sociálnej núdzi ocitá stále viac Slovákov. Prázdnu chladničku poznajú osamelí rodičia, rodiny s väčším počtom detí, ale aj seniori.

Balíky múky, ryže alebo cestovín, aj takto môže vyzerať dobrý skutok. Zákazníci Kauflandu ich od 27. marca do 2. apríla 2025 po zaplatení mohli nechať v špeciálne označených boxoch v predajniach po celom Slovensku. Mnohí sa do zbierky zapojili finančne, a to zakúpením symbolického odznaku s logom zbierky za jedno euro. Počas jedného týždňa sa tak podarilo vyzbierať viac ako 3 tony trvanlivých potravín a finančná pomoc vo forme nákupných poukážok, ku ktorej prispeli kúpou odznaku aj samotní zákazníci, bola vo výške viac ako 20 000 eur.

Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Zbierku nezištne podporili viacerí slovenskí influenceri, vrátane známej televíznej moderátorky Kvetky Horváthovej. Cestovateľ Radoslav Hoppej sa do pomáhania potravinami zapája pravidelne.

Charitatívna zbierka Pomáhame potravinami prebieha v predajniach Kauflandu už od roku 2014. Za ten čas sa vďaka všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, podarilo zabezpečiť viac ako 475 ton trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi. Toto množstvo by dokázalo naplniť 19 kamiónov s kapacitou 25 ton. Napriek aktuálnej zložitej situácii výzva aj tento rok zasiahla srdcia stoviek Slovákov, ktorí sa dokázali podeliť s ostatnými.