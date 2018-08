Jaromír Nohavica ozdobil prvý deň festivalu Lodenica v Piešťanoch

Jaromír Nohavica. Foto: Jaromír Nohavica Foto: Jaromír Nohavica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) – Koncert Jaromíra Nohavicu bol vo štvrtok (30.8.) ozdobou prvého dňa jubilejného 20. ročníka festivalu Lodenica v Piešťanoch. Rovnomenný kemp privítal aj domácu skupinu Slniečko a českú formáciu Jelen.Dve hodiny v štýle best of ponúkol divákom pesničkár, skladateľ, textár, gitarista aj hráč na heligónke Jaromír Nohavica. V sprievode dvoch spoluhráčov, ktorými sú Robert Kusmierski (akordeón, piano) a Pavel Plávka (bicie, perkusie), uviedol skladby Muzeum, Jdou po mě, jdou, Sarajevo, Zatanči, Fotbal, Ostravo, Zítra ráno v pět, Plebs blues, Jiné to nebude, Cukrářska bossanova, Mikymauz, V moři je místa dost, Pijte vodu, Zatím co se koupeš, Napořád, Když mě brali za vojáka, Empire state, Dokud se zpívá, Petěrburg, Hlídač krav či Kometa. Spolu s lídrom skupiny Slniečko Petrom Remišom zaspievali súbežne po česky a slovensky Nohavicovu pesničku U nás na severu.Jaromír Nohavica (*7. júna 1953, Ostrava) začínal ako textár, spolupracoval so skupinami Atlantis, Noe, Majestic, písal texty pre Petra Němca, Věru Špinarovú a Mariu Rottrovú. Prvé vlastné vystúpenie mal v marci 1982 na Folkovom kolotoči v Ostrave. V roku 1988 vyšla jeho prvá LP platňa Darmoděj. Pri 20. ročníku udeľovania výročných cien českej Akadémie populárnej hudby Anděl 2010 bol 23. februára 2011 Jaromír Nohavica vyhlásený ako najúspešnejší mužský interpret dvadsaťročia a získal ocenenie Anděl dvadsaťročia. Dnes má na svojom konte dve desiatky vydaných albumov, najnovším je štúdiovka Poruba z novembra 2017.povedal po koncerte Nohavica.Náladu zdvihla aj domáca formácia Slniečko, známa aj pod názvom Punto & rybacé hlavy. Na scéne sú od roku 1983 a ich špecifikom je spev v piešťanskom, respektíve trnavskom, dialekte s humornými textami lídra kapely Petra Remiša. Na svojom konte majú sedem vydaných albumov. Diváci sa zabávali pri pesničkách Miláčko, Keď som išol z hodov, Vegetarián, Rajčiny, Svatý Peter, Dedko a parný valec, Lula či Romantická láska. Nohavica sa k skupine pridal pri skladbe Sokolovce/Kroměříž a predviedli ju spoločne s Remišom opäť v slovensko-českej verzii.Záver prvého večera už po polnoci patril českej skupine Jelen. Táto pop-folková formácia si postupne získava popularitu aj na Slovensku. Na čele s gitaristom a spevákom Jindrom Polákom sú na scéne od roku 2012. V roku 2014 vydali debutový album Světlo ve tmě, za ktorý získali ocenenie Anděl 2014 v kategórii objav roka. V roku 2016 pridali druhý album Vlčí srdce. Zahrali pesničky Pár letních chvil, Magdaléna, Co bylo dál?, Neumírám, Mars a Venuše, Jelen či Světlo ve tmě. Nechýbal ani jeden z ich najväčších hitov Klidná jako voda či známa pieseň z repertoáru Karla Gotta Korunou si hodím.Jubilejná Lodenica pokračuje, v priebehu ďalších dvoch dní sa predstavia Janais, Hrdza, Szidi Tobias, Cop, IMT Smile, Hop Trop, František Nedvěd a Tie Break a Hex, v sobotu 1. septembra Divozel, Belasí, Bukasový masív, Pavol Hammel, Lenka Filipová, anglická legenda Sweet, Kamelot, Ivan Mládek & Banjo Band a Čechomor.