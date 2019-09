Jaroš skončil v kempe Ottawy, Senators ho poslali na farmu

Na snímke Christián Jaroš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ottawa 29. septembra (TASR) - Vedenie klubu NHL Ottawa Senators po záverečnom prípravnom zápase poslalo slovenského hokejistu Christiána Jaroša na farmu do Belleville. Dvadsaťtriročný obranca sa nezmestil do finálneho kádra "senátorov" a sezónu pravdepodobne začne v nižšej zámorskej súťaži American Hockey League (AHL).Jaroš odohral v minulej sezóne za Ottawu 61 zápasov so ziskom 10 bodov (1+9) a počítalo sa, že bude pokračovať v prvom tíme aj v novom ročníku.Po prípravnom kempe však trochu prekvapujúco zamieril na farmu, vedenie klubu si zo zadákov ponechalo v kádri Erika Brännströma a Codyho Goloubefa. Jaroš má dvojcestnú zmluvu, klub ho nemusel zapísať na waiver listinu. Spolu s ním putujú do Belleville aj útočníci Vitalij Abramov a Logan Brown.Ottawa má v kádri momentálne dvoch brankárov, ôsmich obrancov a 14 útočníkov, medzi nimi však aj dvojicu Rudolfs Balcers (zranenie nohy) a Christian Wolanin (po operácii lakťa), ktorí začnú sezónu na listine zranených hráčov. Informovala o tom oficiálna webstránka Ottawy Senators.