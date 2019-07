Jaroslav Plašil ukončil hráčsku kariéru

Jaroslav Plašil, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 5. júla (TASR) - Bývalý český futbalovú reprezentant Jaroslav Plašil ukončil vo veku 37 rokov aktívnu hráčsku kariéru. Vo francúzskom klube Girondins Bordeaux, za ktorý odohral na poste stredopoliara 367 zápasov, však naďalej zostáva - ako asistent trénera v rezervnom mužstve.Plašil oznámil svoje rozhodnutie na Instagrame. Do Bordeaux prišiel v roku 2009, jeden ročník strávil na hosťovaní v Catanii. Po uplynulej sezóne vypršala Plašilovi zmluva, nechal si chvíľu čas na rozmyslenie a napokon sa rozhodol v kariére nepokračovať. V minulosti obliekal aj dresy Hradca Králové, Osasuny Pamplona či AS Monaco, s ktorým sa v roku 2004 prebojoval do finále Ligy majstrov. Za národný tím nastúpil v 103 zápasoch, v ktorých strelil sedem gólov. Štartoval na štyroch európskych šampionátoch i MS 2006. Viac reprezentačných štartov majú z českých futbalistov na konte iba Petr Čech, Karel Poborský a Tomáš Rosický.