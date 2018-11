Jarovce a Rusovce budú mať nových starostov, Čunovo nie

Kaštieľ v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Foto: TASR - Štefan Puškáš Kaštieľ v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 12. novembra (TASR) – Bratislavské mestské časti Jarovce a Rusovce budú mať nových starostov. Na čele jarovskej samosprávy bude jej súčasný vicestarosta, mestský i krajský poslanec Jozef Uhler. Rusovce povedie nová starostka Lucia Tuleková Henčelová, ktorá je v súčasnosti miestnou poslankyňou. Na čele Čunova zostáva doterajšia starostka Gabriela Ferenčáková. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotných (10. 11.) komunálnych volieb.V Jarovciach získal novozvolený starosta Jozef Uhler 749 hlasov (71,4 percenta). Vo voľbách porazil súčasného starostu mestskej časti Pavla Škodlera, ktorého volilo 24,69 percenta voličov a získal 259 hlasov. Do miestneho zastupiteľstva si Jarovčania zvolili siedmich zástupcov, a to Michala Czafíka, Denisa Németha, Richarda Szabóa, Andreja Klapku, Marcelu Škodlerovú, Milana Husára a Zuzanu Kotvasovú. Jarovce bude ako mestský poslanec v mestskom zastupiteľstve zastupovať Uhler. V Jarovciach bola volebná účasť 62,56 percenta. Z 1867 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 1168.V Rusovciach zvíťazila v boji o starostovské kreslo Lucia Tuleková Henčelová s 990 hlasmi (50,76 percenta). O jej výhre rozhodlo 30 hlasov. Druhý vo voľbách, súčasný starosta mestskej časti Dušan Antoš, totiž získal 960 hlasov (49,23 percenta). Do miestneho zastupiteľstva sa prebojovali Radovan Jenčík, Róbert Kalmár, Barbora Dubovská, Vladimír Mokráň, František Lošonský, Veronika Vandrášeková, Jozef Karácsony, Peter Filaga. V miestnom zastupiteľstve získala mandát aj Tuleková Henčelová, ak chce však vykonávať funkciu starostky, postu poslanca sa musí vzdať. Na jej miesto si zrejme sadne z radov poslancov náhradníkov Katarína Zjavková. Rusovce bude v mestskom parlamente zastupovať Radovan Jenčík. Volebná účasť v Rusovciach bola 60,14 percenta. Z 3350 zapísaných voličov prišlo voliť 2015.V Čunove zostáva na čele mestskej časti doterajšia starostka Gabriela Ferenčáková, ktorá získala vo voľbách 535 hlasov (63,01 percenta). V boji o starostovské kreslo na ďalšie štyri roky porazila Mariána Krista, ktorému dalo svoj hlas 314 voličov (36,98 percenta). Zoznam zvolených miestnych poslancov nebol na stránke mestskej časti a ani na webe Štatistického úradu SR v pondelok ešte zverejnený. V mestskom zastupiteľstve bude mať ako mestská poslankyňa za Čunovo miesto Gabriela Ferenčáková. Čunovo malo v rámci mesta Bratislavy najvyššiu volebnú účasť, a to 72,86 percenta. Z 1194 zapísaných voličov prišlo voliť 870.