Jaskyňa Alistrati má výnimočného sprievodcu, robot Persefona dokáže viesť prehliadky v 33 jazykoch (video)

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vjaskyni Alistrati asi 135 kilometrov od Solúna pomáha so sprevádzaním návštevníkov prvý jaskynný robotický sprievodca na svete.Pomocník s menom Persefona sa venuje turistom na úseku jaskyne dlhom asi 150 metrov, zvyšných 750 metrov ich už vedie ľudský sprievodca.V tri milióny rokov starej jaskyni, ktorú prvý raz preskúmali až v roku 1974 a pre verejnosť ju otvorili v roku 1998, dokáže robot viesť prehliadky v 33 jazykoch a na základnej úrovni dokonca dokáže komunikovať s návštevníkmi v troch jazykoch. Dokáže taktiež odpovedať na 33 otázok, to však len v gréčtine.S nápadom na vytvorenie robota prišiel vedecký pracovník v Alistrati Nikos Kartalis, keď v televízii videl, ako podobný robot vedie návštevníkov v galérii umenia. „O sedemnásť rokov neskôr sme na to získali finančné prostriedky a robotický sprievodca sa stal skutočnosťou,“ vyhlásil Kartalis.Zostrojenie robota stálo 118-tisíc eur, no Kartalis si jeho prítomnosť chváli. „Už teraz máme 70-percentný nárast návštevníkov v porovnaní s minulým rokom, keď sme začali používať robota. Ľudia sú z neho nadšení, najmä deti. Do jaskyne sa opäť vracajú aj ľudia, ktorí u nás boli v minulosti, aby si pozreli robotického sprievodcu,“ podotkol.