Jasná je pripravená na Svetový pohár, Vlhovú a dianie bude možné sledovať v špeciálnom štúdiu

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Už v závere aktuálneho týždňa bude nízkotatranské stredisko Jasná hostiť ženskú svetovú špičku v zjazdovom lyžovaní, pod Chopkom sa v sobotu 6. marca a v nedeľu 7. marca uskutočnia obrovský slalom a slalom Svetového pohára.Chýbať nebude ani Petra Vlhová , ktorá sa pokúsi nazbierať čo najviac bodov v boji o veľký krištáľový glóbus, aby sa priblížila priebežnej líderke celkového hodnotenia SP Švajčiarke Lare Gutovej-Behramiovej Dvadsaťpäťročná Liptáčka si na svojom domácom svahu zatrénovala už počas minulého týždňa, v aktuálnom sa naň dostane prvýkrát v stredu. "Petra má za sebou tri náročné dni v talianskom Val di Fassa. Po príchode na Slovensko jej necháme len deň voľna, v utorok ju čaká dvojfázový kondičný tréning a v stredu pôjde na kopec,“ prezradil jeden z jej trénerov Matej Gemza. Informácie pochádzajú z tlačovej správy organizátorov SP v Jasnej.Petra Vlhová sa nemohla dočkať pár dní strávených doma. "Vždy sa teším, keď môžem prísť domov. Zároveň sa bojím, aby som sa veľmi neuvoľnila. Musím mať na pamäti, že sezóna je ešte dlhá. Budem síce aj doma, ale počas a pred pretekmi budem priamo v Jasnej, aby som sa mohla stopercentne koncentrovať na svoje súťaže,“ poznamenala Petra Vlhová.Konaniu pretekov v Jasnej už nič nebráni, dejisko podujatia prešlo aj poslednou kontrolou zo strany Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Okrem areálu museli splniť prísne predpisy aj zjazdovky - tréningová aj súťažná. "Snehová podložka je dostatočná, snehu máme dosť. Tento víkend sme dokončili úpravu súťažného kopca," uviedla športová riaditeľa pretekov Jana Palovičová.Organizátori SP v Jasnej musia už v súčasnosti dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy namierené na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19, podmienkou vstupu do strediska pre akreditované osoby je negatívny PCR test. Priamo pri preberaní akreditácie ešte každý účastník prejde kontrolným antigénovým testom. Zároveň budú všetci opätovne testovaní každých 72 hodín, aj pri opustení strediska. Ako je už niekoľko dní známe, Svetový pohár bude v Jasnej bez divákov.Preteky rovnako ako v iných strediskách naprieč Európou v tejto sezóne budú v tzv. bublinách - červenej, žltej, modrej a zelenej. Červená zóna bude určená pre pretekárky a ich tímy. Keďže súťažný areál a príslušné ubytovacie zariadenia v Jasnej sú počas celého aktuálneho týždňa uzavreté, bolo nutné pristúpiť aj k regulácii dopravy v Demänovskej doline. "Už od pondelka platí zákaz vjazdu vozidiel bez príslušného povolenia od parkoviska Lúčky a od štvrtka 4. marca od 18-tej hodiny už od nižšie položeného Záchytného parkoviska. Obmedzenia potrvajú až do nedele 7. marca. Cieľom týchto opatrení je čo najlepšie zaistiť bezpečnosť areálu, aby sa ani v jeho bezprostrednej blízkosti nepohybovali neautorizované osoby,“ prezradil predseda organizačného výboru podujatia Matej Hulej.Keďže dianie okolo pretekov SP v Jasnej nemôžu fanúšikovia sledovať osobne, organizátori pre nich pripravili mnoho sprievodných akcií v online priestore. Od pondelka 1.3. môžu každý deň od 18.00 h sledovať špeciálne "Štúdio Jasná", v ktorom sa dozvedia mnoho zaujímavých informácií a budú sa môcť zapojiť do súťaží o hodnotné ceny. "Publikum privítame v Štúdiu Jasná, ktoré bude celý týždeň na webových stránkach a oficiálnom profile na Facebooku prinášať bohatý program a sprostredkuje tak atmosféru zo zákulisia najväčšej športovej udalosti na Slovensku v roku 2021. Čakajú nás aktuálne rozhovory, pohľady do zákulisia, online rozhovory s pretekárkami a zaujímavými hosťami, bláznivé výzvy a mnoho súťaží,“ vysvetlila PR a media manažérka Svetového pohára Michaela Grendelová.