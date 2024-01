Jastremská na Australian Open stopla Azarenkovú, tínedžerke Noskovej skrečla Svitolinová (video)

Odohrali iba tri gemy

Zranenie chrbta

22.1.2024 (SITA.sk) - Češka Linda Nosková zažíva svoj najvydarenejší grandslamový turnaj v doterajšom priebehu kariéry. Dva dni po skalpe svetovej jednotky Igy Swiatekovej z Poľska už po tretí raz na tohtoročnom Australian Open vylepšila svoje grandslamové maximum a u „protinožcov“ bude bojovať o postup do semifinále.Devätnásťročná tínedžerka z moravského Vsetína sa na postup do štvrťfinále príliš nenatrápila, keďže Ukrajina Elina Svitolinová pre zranenie chrbta skrečovala duel už v prvom sete za nepriaznivého stavu 0:3.„Ťažko niečo hodnotiť po troch odohraných gemoch, ale, samozrejme, som rada, že som na tomto turnaji tak ďaleko. Bola som fyzicky aj psychicky pripravená na tento zápas, takže som trochu smutná, že sa to vyvíjalo takto, ale dúfam, že Elina sa čoskoro uzdraví,“ povedala Nosková pre oficiálny web podujatia.Svitolinová za stavu 0:2 signalizovala, že sa necíti dobre a vyžiadala si lekárske ošetrenie. Po ňom vzápätí prehrala aj tretí gem v stretnutí a usúdila, že to ďalej nepôjde. Rozplakala sa a podišla k sieti, kde ju Nosková objala.„Cítila som sa, ako keby ma niekto postrelil do chrbta. Predtým som už mala nejaké zranenia na chrbte, ale bolo to len únavového charakteru na druhý deň po zápasoch. Teraz to prišlo z ničoho nič. Som veľmi sklamaná, pretože som cítila, že som vo veľmi dobrej forme,“ vyhlásila Svitolinová.Jej krajanka Dajana Jastremská nepustila ďalej dvojnásobnú šampiónku z Melbourne, Bielorusku Viktoriu Azarenkovú , a vo štvrťfinále si zahrá práve proti Noskovej. Dvadsaťtriročná Jastremská sa stala iba druhou kvalifikantkou v tzv. open ére, ktorej sa na jednom turnaji „veľkej štvorky“ podarilo zdolať dve grandslamové šampiónky.Predtým v 1. kole v Melbourne triumfovala nad vlaňajšou wimbledonskou víťazkou - Češkou Markétou Vondroušovou . V roku 1999 sa vo Wimbledone rovnaký kúsok podaril Austrálčanke Jelene Dokičovej , ktorá vtedy zdolala Švajčiarku Martinu Hingisovú a Francúzku Mary Pierceovú „Mám pocit, že som toho ešte veľa nepredviedla... Je to len štvrťfinále. Už mám nejaké skúsenosti s grandslamovými turnajmi, ale predtým som nedokázala hrať skvele a nedosahovala som dobré výsledky. Som nesmierne šťastná,“ poznamenala rodáčka z Odesy.