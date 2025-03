Jaurová predložila novelu zákona o Fonde na podporu umenia, zmenami chce zabezpečiť väčšiu transparentnosť

Zmeny požaduje aj kultúrna obec

Ďalšie legislatívne úpravy

Zmeny v Rade FPU

Jaurová navrhuje deväťčlennú radu

22.3.2025 (SITA.sk) - Poslankyňa za hnutie Progresívne Slovensko (PS) Zora Jaurová predložila do parlamentu novelu zákona Fonde na podporu umenia (FPU) . Ako uviedla v dôvodovej správe, ide o reakciu na praktickú skúsenosť s ostatnou novelizáciou predmetného zákona.Tá presunula kľúčové kompetencie z riaditeľa na Radu FPU a spôsobila i problémy pri nominácii nových členov rady a overovaní ich odbornej spôsobilosti. Jaurová tiež uviedla, že predošlá novelizácia skomplikovala proces prideľovania podpory z fondu."Fond na podporu umenia je pritom hlavným zdrojom podpory pre nezriaďovanú kultúrnu obec, ktorá je na jeho fungovaní existenčne závislá. Predložený návrh zákona prispeje k opätovnému naštartovaniu fondu tým, že vráti pôvodný rozhodovací mechanizmus pri prideľovaní dotácií, v ktorom o prideľovaní dotácií rozhoduje riaditeľ na základe stanovísk odborných komisií, čím sa zabezpečí odborné a apolitické rozhodovanie," píše sa v dôvodovej správe.Predkladateľka tiež uviedla, že dané zmeny požaduje i kultúrna obec, ktorá opakovane žiadala parlament i Výbor NR SR pre kultúru a médiá o nápravu súčasného stavu. "Navrhovaná legislatíva reflektuje potrebu zabezpečiť stabilnú, transparentnú a efektívnu podporu umeleckých a kultúrnych aktivít na Slovensku," uvádza predkladateľka.Novela, ktorú Jaurová pripravila, tiež obsahuje ďalšie legislatívne úpravy, napríklad také, ktoré súvisia s fungovaním odborných komisií, dozorných orgánov a kontrolou finančných prostriedkov."Tieto zmeny majú za cieľ zabezpečiť väčšiu transparentnosť, zodpovednosť a právnu istotu v oblasti rozhodovania o verejných financiách. Navrhované zmeny vychádzajú z praktických skúseností z fungovania fondu a z požiadaviek odborníkov, ktorí dlhodobo poukazovali na potrebu zefektívniť a skvalitniť niektoré procesy," uviedla predkladateľka v dôvodovej správe.Poslankyňa navrhuje napríklad zmeny v Rade FPU. Tá má podľa súčasnej právnej úpravy 13 členov, pričom ôsmich menuje alebo odvoláva minister či ministerka kultúry, z toho jedného na návrh starostov, primátorov a predsedov samosprávnych krajov.Ďalších piatich "vymenúva a odvoláva minister na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu". Zastúpené by mali byť oblasti hudobnej tvorby, divadla, literatúry, vizuálneho umenia a nehmotného kultúrneho dedičstva.Jaurová navrhuje deväťčlennú radu, pričom jeden člen by bol menovaný na návrh šéfov samospráv, zvyšných ôsmich by minister menoval na návrh profesijných združení. Podľa návrhu poslankyne by v rade mal sedieť i zástupca fondových a pamäťových inštitúcií či verejných vysokých škôl realizujúcich odbor umenia.Ak by Jurovej návrh prešiel legislatívnym procesom, zmeny by do platnosti mohli vstúpiť 1. mája tohto roka.