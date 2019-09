Javid: Nik nevie, koľko bude britskú ekonomiku stáť brexit bez dohody

Sajid Javid, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. septembra (TASR) - Nikto nevie odhadnúť, koľko bude britskú ekonomiku stáť odchod krajiny z Európskej únie (EÚ) bez dohody. Vyhlásil to v pondelok britský minister financií Sajid Javid.Minister pre rozhlasovú stanicu BBC pred svojím prejavom na výročnej konferencii vládnej Konzervatívnej strany v Manchestri skonštatoval, že nevie, koľko bude stáť neriadený brexit bez dohody.skonštatoval.Predseda vlády Boris Johnson trvá na tom, že Británia opustí EÚ koncom októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.Javid v pondelok pre BBC uviedol, že brexit bez dohodydodal.Javid neskôr v priebehu pondelka predstaví plány na vládne investície do infraštruktúry - do ciest, autobusovej dopravy a širokopásmového internetu.plánuje údajne povedať delegátom podľa kópie jeho prejavu, ktorú získali niektoré médiá.Minister navrhuje vyčleniť na tieto projekty 5 miliárd libier (5,63 miliardy eur). Po takmer desiatich rokoch znižovania výdavkov s cieľom stlačiť deficit, zaujal nedávno vymenovaný Javid menej zdržanlivý prístup k verejným financiám.V Británii by sa parlamentné voľby mali konať až v roku 2022, ale vzhľadom na fakt, že konzervatívna vláda Borisa Johnsona stratila väčšinu v parlamente a rozdielne názory na brexit paralyzujú politikov, v krajine sa očakávajú predčasné voľby.