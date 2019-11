Javorčík: SR podporuje návrh viazať financie EÚ na dodržiavanie práva

Na snímke stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) – Slovensko podporuje návrh viazania čerpania financií z EÚ na plnenie kritérií právneho štátu. Pred slovenskými novinármi v Bruseli to vyhlásil veľvyslanec SR pri EÚ Peter Javorčík. Skonštatoval, že kauzy týkajúce sa komunikácií slovenských predstaviteľov súdnictva či prokuratúry napríklad s obžalovaným Marianom K. by nemali vyvolať uplatnenie tejto podmienky. Podľa Javorčíka by mohol byť návrh schválený v budúcom roku, mal by byť súčasťou veľkého balíka návrhov.priblížil slovenský veľvyslanec.Javorčík uviedol, že návrh, ktorý vyšiel z Európskej komisie (EK), bude ešte predmetom technických rokovaní.doplnil. Podľa veľvyslanca sa debatuje o tom, či pôjde o všeobecne nastavený rámec alebo sa nastavia konkrétne body, na ktoré by sa začal tento mechanizmus uplatňovať.Aktuálne kauzy na Slovensku, týkajúce sa napríklad viacerých sudcov podozrivých z korupcie alebo komunikácie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom K., nepovažuje Javorčík za záležitosti, na ktoré by sa mala táto podmienka uplatniť.uviedol príklady prijatia tohto mechanizmu voči členskej krajine. Dodal tiež, že určite by sa neriešili konkrétne prípady.O návrhu predloženom Komisiou sa podľa Javorčíka diskutuje v Európskom parlamente aj medzi členskými krajinamipriblížil veľvyslanec.