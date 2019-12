Javorčík: Stále zastúpenie SR pri EÚ opäť ponúka stáže pre študentov

Na archívnej snímke Peter Javorčík Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 4. decembra (TASR) - Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli po úvodnom pilotnom ročníku vyhlásilo 1. ročník stáží pre slovenských vysokoškolských študentov počas roka 2020. Pre TASR túto informáciu potvrdil vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.Javorčík spresnil, že Stále zastúpenie ponúka rôzne typy neplatených stáži, od dlhodobých päťmesačných (marec-júl, september-január), až po krátkodobé jedno- a dvojmesačné, pričom je tu aj možnosť stážovania s cieľom získať podporu pre témy bakalárskych, diplomových či doktorandských prác (minimálne 4 týždne, maximálne 12 mesiacov).Pomoc stážujúcim študentom pri diplomovkách sa osvedčila už počas úvodného ročníka stáží. Záujemcovia o stáže by mali vedieť, že na Stálom zastúpení sú experti zastupujúci všetky ministerstvá a majú možnosť konzultácií s rôznymi odborníkmi a prístup ku knižnici, akú na Slovensku nenájdu.Študenti vysokých škôl na Slovensku aj v zahraničí (bakalársky stupeň od 2. ročníka, magisterský stupeň, doktorandský stupeň) majú zabezpečené iba pracovné skúsenosti v prostredí diplomatov; Stále zastúpenie im neposkytuje ubytovanie ani iné finančné náhrady, ako je cestovné či stravné.vysvetlil Javorčík.Upozornil, že pôjde o skúsenosť, ktorá absolventom pomôže v ich ďalšej kariére. Nielen, že budú mať zaujímavú zmienku v životopise, ale určite dokážu v praxi zúročiť priamu skúsenosť pohybovať sa v prostredí, kde sú ľudia zo všetkých členských krajín EÚ.Javorčík pripomenul, že angličtina je v prípade záujemcov o stáž nevyhnutná, lebo anglický jazyk je v Bruseli; pridanou hodnotou je, ak vedia po francúzsky či nemecky.Záujemcovia nájdu viac informácií na stránke https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni. Môžu sa prihlásiť na adrese staze.permrep@mzv.sk, pričom musia zaslať potvrdenie o štúdiu, štruktúrovaný životopis, certifikát znalosti anglického jazyka (minimálne úroveň B2), prípadne vysokoškolský diplom zo zahraničnej univerzity a odporúčanie na stáž (1x akademické a 1x profesionálne s uvedením kontaktu na odporúčajúceho) a motivačný list.spresnil veľvyslanec pri EÚ.Pôvodná lehota prihlášok (30.11.) bola predĺžená do 15. decembra do 23.00 h.(spravodajca TASR Jaromír Novak)