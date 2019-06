Jay-Z sa stal prvým reperom-miliardárom

Americký raper a producent Jay-Z. Foto: TASR/AP Americký raper a producent Jay-Z. Foto: TASR/AP

Los Angeles 4. júna - Americký hudobník Jay-Z sa stal prvým reperom, ktorému sa podarilo zarobiť miliardu dolárov. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na časopis Forbes.Jay-Z (49) dosiahol tento míľnik vďaka obchodným záujmom v móde, spoločnosti zaoberajúcej sa športovým manažmentom a akciám v taxislužbe Uber. Hudobník má tiež podnikateľské aktivity súvisiace s vlastnou značkou koňaku, ako aj so zbierkou umenia. Spoločne so svojou manželkou, speváčkou Beyoncé, má kapitál v streamovacej službe Tidal.Forbes "opatrne" odhaduje jeho celkové imanie na jednu miliardu dolárov. Vychádza pritom z jeho príjmov, z ktorých odčítava "primerané náklady na životný štýl superhviezdy". Odhady pomohli Forbesu skorigovať nezávislí experti.Černošskému reperovi sa vo výške majetku najviac približuje Sean Combs (Puff Daddy), ktorý disponuje 825 miliónmi dolárov.Za prvého repera-miliardára sa pôvodne považoval Dr Dre, keď v roku 2014 predal svoju značku Beats Electronics spoločnosti Apple, musel však zaplatiť také vysoké dane, že jeho majetok sa podľa Forbesu pohybuje na úrovni približne 770 miliónov dolárov.Jay-Z, vlastným menom Shawn Carter, pochádza z New Yorku a preslávil sa v roku 1996, keď vydal debutový album Reasonable Doubt. Na konte má 14 platní, ktoré sa dostali na vrchol rebríčkov, a 22 cien Grammy.