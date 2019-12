Jazdené autá ponúkané v SR mladnú, výraznejšie pribúdajú aj hybridy a elektromobily

TOP 10 najinzerovanejších jazdených áut v SR v roku 2019







Model

Počet ks.



Model

Počet ks.





1.

Škoda Octavia

34 571

6.

BMW 3

9 274





2.

Škoda Fabia

19 442

7.

Audi A4

8 139





3.

Volkswagen Passat

17 278

8.

Audi A6

6 731





4.

Volkswagen Golf

16 677

9.

Ford Focus

6 531





5.

Škoda Superb

10 347

10.

BMW 5

6 213







30.12.2019 (Webnoviny.sk) -Najširšia ponuka jazdených áut od inzerentov, bazárov a firiem bola v tomto roku v Bratislavskom kraji, kde bolo na predaj spolu 77 234 vozidiel. Oproti tomu, len polovičnú ponuku mali v Trnavskom kraji s 39 892 kusmi áut. Keď sa pozrieme na pomer ponúkaných naftových a benzínových motorizácií, stále je viac naftových áut v pomere 70 percent ku 30. No na druhej strane, dopyt po benzínových motoroch narastá. Pozitívnou správou je, že oproti vlaňajšku výrazne vzrástla ponuka vozidiel s hybridným pohonom z 928 na 1 586 kusov a taktiež omnoho narástol počet elektrických áut z 352 na 637. Analýza trhu s jazdenými autami na Slovensku taktiež ukázala, že najviac majú najazdené vozidlá s pohonom LPG, a to v priemere 191 000 kilometrov. Taktiež sú najstaršie, v priemere majú až 14,2 roku."Za posledné tri toky sledujeme na Slovenskom trhu postupne sa znižujúci počet ponúkaných jazdených áut, ktoré boli dovezené zo zahraničia. Kým v roku 2017 tvorili približne 37 percent z ponuky, tento tok je to o 5 percent menej - necelých 32 percent," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.Keď sa pozrieme v tomto smere na susednú Českú republiku, tam tvoria dovozené autá skoro 40 percent, ich podiel však tiež postupne klesá. Doslova vyhláseným štátom v dovoze jazdeniek zo zahraničia je Poľsko, kde tvorili dokonca takmer 60 percent z celkovej ponuky na trhu. Aj tam však záujemcovia o jazdené vozidlá dovezené z cudziny začínajú výraznejšie ubúdať. "Na druhej strane, v budúcom roku očakávame postupné zdražovanie ojazdených vozidiel až o 10 percent. Dôvodov je hneď niekoľko - zdražovanie nových áut kvôli tvrdším emisným normám, ale aj klesajúce predaje nových áut, ktoré povedú k ich nedostatku na trhu a k väčšiemu záujmu práve o jazdenky. Tento trend začal byť viditeľný už v tomto roku," dodala Karolína Topolová.Najviac ponúkanými modelmi na Slovensku za posledné štyri roky boli Škoda Octavia a Fabia, za nimi nasledovali Volkswageny Passat a Golf, ktoré sa striedali na tretej a štvrtej pozícii. Prakticky identická situácia bola aj v Českej republike. Naopak, úplne inak to vyzerá na trhoch s jazdenkami v Maďarsku a Poľsku, kde za posledné roky zhodne kraľoval Opel Astra.Inzercia