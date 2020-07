Jazdil bez vodičáku a navyše mal byť vo väzení, polícia si na ňom zgustla a šupla ho rovno za mreže

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti v okrese Nové Zámky chytili 30-ročného vodiča, na ktorého je vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu. Odsúdený bol za nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Ako informovala nitrianska krajská polícia, podozrivé vozidlo zastavila hliadka v Úľanoch nad Žitavou, vodič Alfy Romeo jazdil bez vodičáku.Pri kontrole predložil len občiansky preukaz a doklady od vozidla. Policajti jeho totožnosť preverili v databázach a zistili, že je na neho vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody na osem rokov. Libor následne putoval rovno do väzenia.