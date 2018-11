JAZDITE OPATRNE: Na D1 pri Piešťanoch došlo k nehode kamióna

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave Foto: TASR KR PZ v Bratislave

Bratislava 5. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri závažnej dopravnej nehode kamióna na diaľnici D1 v smere z Nového Mesta nad Váhom do Piešťan. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Farkasová.K nehode došlo podľa hasičov na 88. kilometri diaľnice D1 v smere z Nového Mesta nad Váhom do Piešťan. Po dopravnej nehode skončil kamión prevážajúci sklenené fľaše prevrátený aj s návesom mimo cesty. Hasiči v súčasnosti zabezpečujú miesto nehody pred požiarom.ozrejmila Farkasová. Vodič je podľa nej v opatere záchrannej zdravotnej služby.Podľa informácií od trnavskej krajskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej si nehoda nevyžiadala uzavretie diaľnice. Doprava by mala byť bez obmedzení.