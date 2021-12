Jazykové znalosti vo vrecku s automatickým hlasovým prekladačom

Translátor so skvelými funkciami

Internet zadarmo bez obmedzení

Kvalitný prekladač viet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2021 (Webnoviny.sk) -Zariadenie vyvinuté spoločnosťou poľského pôvodu Vasco Electronics a predávané pod názvom Vasco Translator M3 umožňuje konverzáciu vo viac ako 70 jazykoch. Zmestí sa do každého vrecka, funguje v takmer 200 krajinách úplne zadarmo a dokáže prekladať už za 0,5 sekundy. K dispozícii je v šiestich farbách (biela, mätová, ružová, čierna, modrá alebo zelená), aby si každý mohol vybrať, čo sa mu najviac páči. Ergonomický, moderný a elegantný dizajn tohto prekladača viet bol ocenený prestížnou Red Dot Design Award 2021, ktorá je považovaná za Oscara za dizajn - ocenenie, ktoré MacBook Air od spoločnosti Apple získal v roku 2019. Translátor je naozaj kompaktný, jednoducho sa s ním pracuje a všetko je doslova poruke.Tento automatický hlasový prekladač zaujme svojou rýchlosťou a presnosťou. Vasco Translator M3 vám umožňuje hovoriť s 90% obyvateľmi sveta. Je veľmi užitočný tak v pracovných situáciách, ako aj vo voľnom čase či na turistike. Môžete ho použiť pri príchode do hotela, na pracovné stretnutie alebo sa opýtať niekoho na ulici, kde sa práve nachádzate. Je určený pre všetky typy publika, pretože je jednoduchý a intuitívny. Po počiatočnom zvolení jazykov ho ovládate už len dvomi tlačidlami na prednej strane, nie je potrebné nič ďalšie počas rozhovoru prepínať. Tento prekladač viet rozumie tomu, čo ste povedali, ukáže vám to na displeji, preloží text do zvoleného jazyka a následne vysloví nahlas. Okrem toho umožňuje skupinové konverzácie s až 100 ľuďmi hovoriacimi rôznymi jazykmi, preklad písaného textu z fotografie, okamžitý preklad telefonických hovorov a učenie jazyka. Prekladač viet Vasco M3 obsahuje SIM kartu s bezplatným a neobmedzeným internetom po celú dobu jej životnosti bez potreby telefónu alebo Wifi. Spolupracuje s operátormi pokrývajúcimi takmer celý svet v takmer 200 krajinách sveta. Zariadenie má vysokovýkonnú batériu s výdržou až štyri dni, veľmi presné mikrofóny s 99% redukciou hluku na pozadí a dotykový displej.So šiestimi rôznymi prekladovými jednotkami vyberie tú najlepšiu na základe jazykového páru, s ktorým pracujete, pričom dosiahne až do 96% presnosť prekladu. Preložený text je vyslovený nahlas a ponúka kvalitnú výslovnosť. Rozhranie menu je k dispozícii v 25 rôznych jazykoch a neustále sa bezplatne aktualizuje o vylepšené verzie. Automatický hlasový prekladač Vasco Translator M3 vám umožňuje ukladať a zdieľať preklady, ktoré je možné odoslať e-mailom v pdf. formáte. Navyše ako jedna z mála značiek prekladačov viet na trhu podporuje slovenčinu a s kúpou zariadenia získate aj zákaznícku podporu v slovenčine."Filozofiou spoločnosti Vasco Electronics je, že jej zariadenia sú užitočné, ale aj dizajnové; Majú nám uľahčiť život a inšpirovať nás. Preto tím spoločnosti venoval dva roky vývoju, kým vznikol tento automatický hlasový prekladač . Zmysel pre estetiku a funkčnosť sú pre spoločnosť veľmi dôležité a považujeme ich za formu umenia," hovorí Maciej Góralski, generálny riaditeľ spoločnosti Vasco Electronics. Čo sa týka nedávno získaného ocenenia Red Dot Design Award 2021, Góralski to považuje za uznanie "za snahu urobiť z užitočného krásne, čo nás motivuje napredovať s novými nápadmi".Informačný servis