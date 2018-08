Jazzanova si pre bratislavský koncert vybrala predkapelu

Jazzanova počas koncertu, archívna snímka. Foto: Martin Haburaj Foto: Martin Haburaj

Bratislava 5. augusta (TASR) - Nemecká formácia Jazzanova si na svoj koncert 13. septembra v bratislavskom MMC vybrala predkapelu. Nu jazzové združenie si do tejto pozície vybralo medzinárodné live-loopingové duo Gonsofus. Tvoria ho multiinštrumentalisti Sasha Mamaev a Gábor Tokár, ktorí svoju tvorbu opisujú aj ako „transcontinental Groove“. Kto ich videl naživo, vie, že ide o veľmi energické vystúpenia, kde dvojica ovláda až osem hudobných nástrojov a prostredníctvom loopovania vytvára šou so zvukom celého ansámblu.Za posledných päť rokov odohrali približne 400 koncertov v 17 štátoch, okrem krajín susediacich so Slovenskom napríklad aj v Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku, Nórsku, Španielsku či v USA. Toto koncertné portfólio z nej robí jednu z najaktívnejších formácií na slovenskej hudobnej scéne.V novom koncertnom programe na jeseň okrem iného predstavia materiál z ich pripraveného nového albumu, ktorý nahrali v Prahe (Studio Faust) a momentálne sa mixuje v New Yorku pod dohľadom Jasona Goldsteina, ten je známy svojou prácou s nahrávaním a mixovaním albumov interpretov ako The Roots, Nas, Jay-Z či Beyoncé. Nový zážitok tak môžu čakať tí, ktorí uvidia Gonsofus po prvý raz, aj tí, ktorí sledujú evolúciu dua už niekoľko rokov a počuli ju napríklad aj na najväčších slovenských festivaloch Pohoda, Grape či Uprising.Hlavná hviezda večera Jazzanova príde do Bratislavy predstaviť novú štúdiovku The Pool (2018), ktorej sa priaznivci kapely dočkali po takmer dekáde. Album, na ktorom hosťuje napríklad Jamie Cullum či ich osvedčený vokalista Paul Randolph, je od júna dostupný ako CD, vinyl a je tiež na všetkých najväčších streamovacích službách. Rádio_FM z neho už niekoľko týždňov rotuje prvý singel.TASR informoval PR manažér koncertu Ján Papač.