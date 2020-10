Jazzové ceny sú rozdané. Ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album získal klavirista Ľuboš Šrámek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2020 (Webnoviny.sk) -Počas slávnostného večera predstavili naživo svoju aktuálnu tvorbu tri z nominovaných zoskupení. Na úvod sa pódia zhostilo medzinárodné zoskupenie saxofonistuOriginálne autorské kompozície, zabalené do fúzie moderného jazzu s elektronikou, zaplnili sálu elektrizujúcou jazzovou energiou.Vstupenku do stroja času prinieslo divákom v sále zoskupenieso spevákom a galantným showmanomKompozície vzdávajúce hold virtuóznemu trubkárovi Cladysovi "Jabbo" Smithovi a kapelníkovi Clarencovi Williamsovi preniesli celé Divadlo Aréna do noblesných nálad Zlatej éry jazzu.Víťaz Hlavnej ceny Esprit, klavirista, producent a skladateľ, zaplnil pódium divadla svojim unikátnym "artsamblom" Nanosymphony. Svoj jedinečný skladateľský i producentský rukopis posunul v hudbe z víťazného albumu Perforomances do ďalších hudobných sfér, o čom sa bezpochyby presvedčili na živo diváci v Divadle Aréna, poslucháči rádia Devín i fanúšikovia jazzu cez live stream na portáli jazz.sk."Mrzí ma situácia, ktorá sa dnes dotýka hudobníkov a umenia všeobecne. Verím, že sa to zmení a v apríli budúceho roka už tu budeme odovzdávať ceny Esprit a všetci hudobníci budú usmiati a zahojení," privítal divákov divadla Aréna organizátor ankety Esprit, hudobník a zakladateľ portálu jazz.sk, Boris Čellár.Víťaz, klavirista, producent a skladateľsi prevzal cenu v podobe sošky kontrabasu z rúk jej autora, slovenského akademického socháraO víťaznom albume sa vyjadril člen odbornej poroty Johann Kneihs, jazzový redaktor ORF Ö1:"Pôsobivé dielo pre svoju rozmanitosť a nepretržitý tok hudobných nápadov, ako i kvalitu produkcie, od výkonov hudobníkov a štúdiovej práce, až po spracovanie bookletu."získal album Bright Future zoskupenia saxofonistu. Nahrávka prináša fúziu súčasného jazzu s elektronikou a efektami, čo vytvára čerstvý a moderný zvuk.video ste mohli sledovať na stránke. Priamy prenos zo slávnostného večera bol odvysielaný vVečerom na pódiu sprevádzal moderátor Peter Šarkan Novák.Slávnostná ceremónia Esprit je registrovanou udalosťou participujúcou na oslavách, ktorá združuje jazzových nadšencov z celého sveta. Cieľom tohto podujatia je spoločne osláviť slobodu a kreativitu formou jazzových podujatí konaných v jeden deň po celom svete. Vďaka zdielaniu live streamu z galavečera s vysokou sledovanosťou sa hudba slovenských jazzmanov dostala do celého sveta.Záštitu nad ôsmym ročníkom ankety Esprit a čestné členstvo v porote prevzal kontrabasista a skladateľ. Rodák z gréckeho Zakynthosu pôsobiaci na newyorskej jazzovej scéne si získal vysoké uznanie nie len na americkej, ale aj na globálnej jazzovej scéne.Generálnym partnerom podujatia je softvérová spoločnosť Espirit s r.o. Hlavni partneri podujatia sú UniCredit, FPU, Crowdberry. Sošky ocenení pre Cenu verejnosti a Cenu odbornej poroty v tvare kontrabasu vytvoril významný slovenský akademický sochár Juraj Čutek.Doplňujúce informácie:22 nominovaných albumov za rok 2019:AMC Trio Plus - AMC Trio Plus with Regina Carter & Eric MarienthalDavid Kollar - Sculpting In TimeErbetes Quartet - Erbetes in TriangelFat Jazz Band - Swingin ChristmasFive Gentlemen - Five Gentlemen present Jabbo Smith & ClarenceFunny Fellows - SugarImpaco Trio - Lessons LearnedIvan Dimitrov - My Colorful DreamJana Bezek Trio / Solo - SpiralizationJana Gavačová Ľuboš Brtáň - AlmáziaJuraj Griglák - From The BottomĽuboš Šrámek and his nanoSymphonic Artsamble - PerforomancesMarek Dorčík Špercasa - About TimeMilo Suchomel Orchestra - From My ColoursMiloš Biháry Jazz Funk Brothers Orchestra - Don´t Worry "Bihary"Nikola Bankov - Bright FutureNikolaj Nikitin a Ľuboš Šrámek - Cirkus MetropolPeter Adamov - BonBonPeter Lipa - Dobré menoPeter Palaj Quartet - News for PeterRobert Holota - Santo DomingoValér Miko trio - LifeV medzinárodnej odbornej porote tento rok zasadli:– jazzový kontrabasista a skladateľ, čestný člen poroty (GR),- Śląski Jazz Club Gliwice (PL),– umelecká riaditeľka Jazz & the City (DE),- COO & Booking, Fondation du Festival de jazz de Montreux, Montreux Jazz Festival (CH),- Music Bookings Co-ordinator, Ronnie Scotts Club London (GB),- jazzový redaktor ORF Ö1 (AT),- Director of Special Projects International Jazz Day (USA),– muzikológ, katedra hudobnej vedy FiFUK,- dramaturg City Sounds Festival,– redaktor Rádio Devín,- redaktor portálu jazz.skOcenenie Esprit za rok 2019 je ôsmym ročníkom podujatia, pričom držiteľom ocenenia za rok 2018 je gitarista Andreas Varády. Víťazmi predchádzajúcich ročníkov boli umelci Sisa Michalidesová (2017), Lukáš Oravec Quartet (2016), Sisa Michalidesová (2015), Juraj Griglák (2014), Lukáš Oravec (2013) a Michal Bugala (2012). V roku 2014 a 2015 prebral nad podujatím záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.Hlavnou myšlienkou projektu Esprit - udeľovania cien za najlepší slovenský jazzový album je podpora tvorivosti slovenských predstaviteľov alternatívneho, jazzového žánru. Deje sa tak priamou formou zviditeľňovania hudobných albumov vydaných v predchádzajúcom roku, pričom vďaka online prezentácii súťaže vzniká voľne dostupná databáza albumov s ukážkami a ich profilom.Esprit ďalej nabáda k objektívnej konfrontácii názoru odbornej a laickej verejnosti, čo je prínosom nielen pre samotného autora diela. 