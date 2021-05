Je čas opäť sa začať hýbať. K pravidelnej chôdzi vyzýva ľudí projekt Krokuj, Slovensko!

Obdobie, ktoré neprialo športu

25.5.2021 (Webnoviny.sk) -Pandémia koronavírusu na dlhé mesiace ochromila celý svet a životy ľudí obmedzila na priestory bytu či domu. Hoci mnohí si do obývačiek priniesli aj športové aktivity, nie všetkým cvičenie doma vyhovuje. Slovenský olympijský a športový výbor a jeho hlavný partner BILLA sa preto rozhodli pred olympijskými hrami v Tokiu vyzvať ľudí k pohybu. Tak vznikol projekt Krokuj, Slovensko!, ktorý povzbudzuje ľudí na Slovensku, aby si s pomocou "obyčajnej" chôdze udržiavali dobré zdravie. Každý z nás môže urobiť niečo pre svoje telo a stačia mu iba vlastné nohy a pohodlné topánky. Pri vykročení na cestu k vyváženému životnému štýlu majú Slováci navyše možnosť zapojiť sa do výziev a súťaží, ktoré ich inšpirujú k pravidelnej chôdzi. Vyhrať môžu športové hodinky, turistickú a fitness obuv, inteligentné fitness náramky či ďalšie hodnotné ceny. Všetko o projekte je dostupné na webe www.krokujslovensko.sk "Projekt Krokuj, Slovensko! je tu pre všetkých, ktorí radi športujú, ale aj pre tých, ktorí pre pandémiu možno poľavili zo svojich pohybových návykov. V tomto projekte sa snažíme motivovať ľudí, aby si našli denne na chôdzu aspoň jednu hodinu. Každý človek má iný harmonogram dňa, a preto sa cieľ prejsť určitý počet krokov dá splniť rôzne – cestou do práce či školy, prechádzkou v prírode alebo spoznávaním okolia. Som veľmi rád, že aj vďaka nášmu hlavnému partnerovi BILLA môžeme šíriť osvetu o dôležitosti športovania a prinášať verejnosti takéto krásne projekty," povedal Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru.Podpora zdravého životného štýlu a pravidelného pohybu je jednou z priorít spoločnosti BILLA. "V projekte Krokuj, Slovensko! vidíme obrovský potenciál, ako Slovákov po dlhých mesiacoch nečinnosti a času stráveného doma povzbudiť k športu. Chôdza nás nič nestojí, nepotrebujeme na ňu žiadne špeciálne pomôcky, a predsa pomáha nášmu zdravotnému stavu. Z rôznych športových aktivít sme do projektu vybrali práve chôdzu, pretože ju môžeme vykonávať kdekoľvek a zvládnu ju všetky generácie. Veríme, že prepojenie projektu s vrcholovými športovcami inšpiruje nás všetkých k zdravšiemu životnému štýlu," uviedol Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA.Ambasádorkou projektu Krokuj, Slovensko! sa stala Anastasia Kuzminová, bývalá slovenská biatlonistka, ktorej zápal pre pohyb a šport je vzorom pre mnohých Slovákov. Trojnásobná olympijská víťazka z Vancouveru 2010, Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018 považuje pravidelný pohyb za neoddeliteľnú súčasť vyváženého a zdravého životného štýlu. Aj preto s radosťou prijala ponuku stať sa tvárou projektu Krokuj, Slovensko! "Som veľmi rada, že sa môžem ako ambasádorka projektu Krokuj, Slovensko! prihovoriť verejnosti, aby som sa aj vlastným príkladom pokúsila ju nakaziť chuťou hýbať sa a kráčať k vlastnému zdraviu, a to nielen fyzickému. Chôdza ako prirodzený spôsob pohybu ovplyvňuje aj psychiku. Aj preto je dôležité, aby sa ľudia denne hýbali. Niekedy stačí namiesto sedenia na gauči sa poprechádzať vonku. Nikoho to nebude nič stáť a navyše urobí niečo pre seba a pre svoje zdravie. Oslovme na krátke prechádzky nielen našich najbližších, ale aj kamarátov či priateľov a spoločne rozchoďme Slovensko. Každý krok je dôležitý," hovorí ambasádorka projektu Anastasia Kuzminová.Spoločnosť BILLA spolupracuje so Slovenským olympijským a športovým výborom od roku 2019, keď sa podieľala na projekte Športuj, Slovensko. Od začiatku minulého roka je BILLA hlavným partnerom SOŠV. Prostredníctvom tohto partnerstva sieť supermarketov podporuje slovenských vrcholových športovcov, ktorí robia dobré meno našej krajine po celom svete. Jedným zo športových ambasádorov BILLA je vodný slalomár Matej Beňuš, ktorý na nedávnych majstrovstvách Európy v Taliansku skončil na vynikajúcom druhom mieste. Zabezpečil si tak miestenku na blížiace sa olympijské hry v Tokiu, ktoré sa uskutočnia od 23. júla do 8. augusta. BILLA tiež úzko spolupracuje s bratmi Adamom a Andreasom Žampovcami, zjazdovými lyžiarmi, ktorí majú za sebou mimoriadne úspešnú sezónu a pripravujú sa na zimné olympijské hry 2022 v Číne. Do svojej športovej rodiny BILLA najnovšie ako ambasádora pribrala aj najmladšieho z bratov, 18-ročného Tea Žampu, ktorý je juniorskou lyžiarskou nádejou. Okrem spomínaných aktivít sa BILLA z pozície generálneho partnera podieľa aj na projekte Futbal v meste, ktorého cieľom je priviesť deti k futbalu a vrátiť túto hru do slovenských ulíc.Informačný servis