Je dôležité pripomínať si vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, zhodujú sa politici

Vojenská okupácia riadená ideológiou zla

Sovieti za sebou zanechali zamorené územie

21.8.2020 - Invázia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 do Československa na čas spojila celú spoločnosť do jedného celku.Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová s tym, že mnohí slovenskí Maďari, ku ktorým sa režim nesprával férovo, otáčali dopravné značenia na juhu, aby zmiatli vojská z Maďarska. Rovnako ako Slováci a Česi. „Pretože nešlo o národnosť, ale o nespravodlivosť. A takto by sme mohli pokračovať,“ vyzvala.Podpredseda parlamentu a líder novovznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini na sociálnej sieti napísal, že prípomínanie si udalostí z roku 1968 považuje za dôležité z hľadiska budovania hrdého historického vedomia národa„V tom období naši dedovia a otcovia ukázali svoju statočnosť postaviť sa a protestovať proti invázií cudzích vojsk priamo v uliciach. S holými rukami išli proti ozbrojenej presile a niektorí z nich za to zaplatili aj svojím životom,“ dodal.Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) boli udalosti 21. augusta 1968 vojenskou okupáciou suverénneho štátu riadenou ideológiou zla.„Na potlačenie prebiehajúcej demokratizácie ku nám prišlo viac ako pol milióna vojakov, vedenie krajiny bolo zosadené a o život prišlo viac ako 100 civilistov. Vojská u nás už ostali a začala sa normalizácia. Už nikdy viac,“ uviedla SaS.Mimoparlamentná strana Spolu-občianska demokracia upozornila, že okrem zničených životov zanechala sovietska armáda za sebou aj environmentálne záťaže.„Sovietska armáda nám po odchode v roku 1991 zanechala aj dedičstvo v podobe 87 kontaminovaných území v 18 lokalitách, a to hlavne v Ivachnovej, v Sliači, v Lešti, v Rimavskej Sobote, v Komárne a v Nemšovej. Podzemné vody a pôda boli zamorené ropnými uhľovodíkmi, chlorovanými uhľovodíkmi, bifenylmi, ťažkými kovmi a ďalšími toxickými látkami,“ uviedol v tlačovej správe predseda strany Spolu Juraj Hipš.V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy, okrem Rumunska, do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa nakoniec stiahli v roku 1991. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených.