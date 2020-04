Je Kim Čong-un vo vážnom zdravotnom stave? Svet už polemizuje o možnom následníkovi

Nezúčastnil sa na oslavách

Kto ho nahradí?

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea stále nereaguje na správy zahraničných médií. Svet tak čoraz viac polemizuje o tom, že tamojší líder Kim Čong-un je pravdepodobne chorý. Momentálne sa už vo veľkom špekuluje, kto by mohol byť jeho potenciálnym nástupcom.Otázky týkajúce sa Kimovho zdravia sa rozšírili, keď sa 15. apríla neukázal na oslavách 108. výročia narodenín svojho starého otca a zakladateľa Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Kim Il-songa.Ide pritom o najdôležitejšie podujatie v Severnej Kórei a 36-ročný Kim ho nevynechal, odkedy v roku 2011 prevzal moc po svojom otcovi.Severokórejské štátne médiá v stredu síce zverejnili niektoré predchádzajúce vyjadrenia vodcu Kima, neinformovali ale o žiadnych jeho nových aktivitách.Južná Kórea v posledných dňoch viackrát uviedla, že na Severe nezaznamenala žiadny nezvyčajný vývoj udalostí.Kim je predstaviteľom tretej generácie jedinej komunistickej dynastie na svete. Kim si rovnako ako jeho otec či starý otec buduje okolo seba silný kult osobnosti. Podľa tradície má v Severnej Kórei právo vládnuť len ich priamy pokrvný príbuzný.V prípade, že by teda Kim ochorel alebo zomrel, by bola najpravdepodobnejšou nástupkyňou jeho mladšia sestra Kim Jo-čong, ktorá už teraz zastáva popredné miesto vo vládnej strane i po bratovom boku.