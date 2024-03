Je “mužská chrípka” mýtus, alebo má reálny základ?

Tento názov, ktorý Oxfordský slovník definuje ako prechladnutie alebo iné veľmi mierne ochorenie muža, ktorý preháňa a zveličuje jeho príznaky, mnohé ženy rady používajú, keď chcú poukázať na to, že muž v skutočnosti simuluje a jeho choroba zďaleka nie je taká vážna.

Avšak Jenna Hope, skúsená nutričná terapeutka a odborníčka na výživu spolupracujúca s klientmi z veľkých spoločností tvrdí, že možno nastal čas prehodnotiť náš postoj k tejto odvekej diskusii.

Podľa Hope, ktorá sa v priebehu svojej kariéry stretla s mnohými vyhorenými alebo vystresovanými mužmi, môže byť mužská chrípka viac než len vtip a má mať reálny základ.



Náchylnosť k odlišným veciam



Pojem "mužská chrípka" sa často používa v humornom kontexte, ale Jenna Hopeová, vyzbrojená skúsenosťami odborníčky na výživu mužov, hovorí, že ide o skutočnú vec. Tvrdí, že obe pohlavia sú náchylné na odlišné ochorenia a aj prejavy správania, čo dokazuje aj výskum, podľa ktorého muži častejšie hrajú hazardné hry v online kasíne alebo vypijú nejaký ten drink navyše.

Argumentuje sa tým, že muži sú vo všeobecnosti väčší hedonisti ako ženy, čo tradične spadá pod tzv. "macho" správanie. Patrí k tomu aj impulzivita, predvádzanie sa pred kamarátmi a vyhľadávanie riskantných aktivít.

Svoju úlohu zohrávajú aj kultúrne faktory. Muži sa častejšie zaujímajú o šport, ktorý je presýtený reklamou napríklad aj na hazardné hry, ktorá veľmi účinne presviedča divákov, aby si stavili.

Toto všetko sa dá vystvetliť aj biologicky. Vyššie hladiny testosterónu spôsobujú, že ľudia jeho vplyvom konajú impulzívne, a je faktom, že muži ho majú viac ako ženy.

Aj keď tieto teórie zovšeobecňujú veľmi zložitú tému - koniec koncov, existuje veľa žien, ktoré hrajú hazardné hry a milujú šport -, považuje sa to za najlepšie vysvetlenie, ktoré máme k dispozícii, prečo majú obe pohlavia tak odlišné správanie.

Prečo práve mužská chrípka?



Pokiaľ ide o neslávne známu mužskú chrípku, Hope sa domnieva, že najväčšiu úlohu môžu zohrávať práve biologické rozdiely.

"Keď sa pozrieme na dôkazy, zistíme, že ženský imunitný systém je v skutočnosti silnejší ako mužský," vyjadrila sa pre britské noviny The Times.

"Ženy majú vyššie hladiny progesterónu a estrogénu, ktoré majú tendenciu podporovať imunitný systém, zatiaľ čo muži majú vyššie hladiny testosterónu, ktorý imunitu potláča."

To by potvrdzovalo teóriu, že ženy majú vyšší prah bolesti ako muži. Mnohé sa totiž smejú pri predstave, ako by muž prežíval bolesti pri menštruácii alebo pôrode. Štúdie ukázali, že muži by skutočne zle tolerovali nepríjemné pocity, ktoré prinášajú napríklad menštruačné kŕče, zatiaľ čo väčšina žien je schopná žiť normálny život aj napriek nim.

Ako už bolo uvedené, svoju úlohu môžu zohrávať aj kultúrne faktory. V minulosti to boli často muži, ktorí sa verejne sťažovali na problémy, či už politické alebo spoločenské. Spoločnosť stále považuje za prijateľnejšie, aby muži dali najavo svoju nespokojnosť, dokonca aj v súvislosti s takou maličkosťou, ako je prechladnutie, zatiaľ čo "náladové" ženy bývajú za prejavy nevôle viac kritizované. To by mohlo vysvetľovať, prečo existuje teória o mužskej chrípke, ktorá je domnelo horšia ako tá bežná.



Existuje liek?



Pokiaľ ide o pálčivú otázku, či existuje liek na povestnú "mužskú chrípku", Jenna Hope vnáša do tejto záležitosti svetlo.

Naznačuje, že hoci zázračný liek možno neexistuje, pochopenie biologických a kultúrnych faktorov, ktoré prispievajú k tomuto javu, je zásadným pre obe pohlavia.

Muži, ktorí majú logické vysvetlenie pre utrpenie, ktorým prechádzajú, sa môžu upokojiť a pochopiť, že pravdepodobne čoskoro pominie.

Na druhej strane, ženy si nemusia myslieť, že muži iba simulujú a môžu zmierniť svoj prístup pri jednaní s nimi - hoci ich súcit môže byť stále nedostatočný vzhľadom na utrpenie, ktorým si každomesačne prechádzajú.

Takže namiesto toho, aby sme mužskú chrípku úplne zavrhli, môžu tieto zistenia viesť k lepšiemu pochopeniu odvekej diskusie medzi mužmi a ženami.