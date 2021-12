Je potrebné mať záchrannú brzdu pre vybrané osoby? Lipšic sa zamyslel nad paragrafom 363

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Momentálna polemika o využívaní paragrafu 363 Trestného poriadku generálnym prokurátorom nie je právna, ale politická. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.„Ak by to bola otázka právna, tak by sa urobila analýza s inými krajinami v Európskej únii, aj nám príbuznými, ako napríklad Česká republika, z ktorej by vyplynul jednoznačný záver, či tento inštitút je alebo nie je v trestnom práve procesnom vôbec známy. Ale nie je to právna otázka, je to otázka politická," povedal Lipšic s tým, že riešenie preto musí v nejakom okamihu prijať parlament.„Alebo nemusí, ale nie je to o rozhodovaní prokurátorov," skonštatoval špeciálny prokurátor. Dodal, že politická otázka v tomto prípade znie, či je potrebné mať, napríklad pred podaním obžaloby, ešte nejakú „záchrannú brzdu“ pre vybrané osoby, aby nemuseli niesť trestnú zodpovednosť pred súdom.Podľa paragrafu 363 Trestného poriadku „generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon".