Je potrebné nájsť kompromis a dohodu, reaguje Remišová na konflikt Matoviča so Sulíkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - Koaličným partnerom by nemalo ísť o politikárčenie a naháňanie politických hlasov. Pred pondelňajším rokovaním vlády to povedala ministerka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová Za ľudí ).Reagovala tak na predčasný odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka SaS ) z rokovania Ústredného krízového štábu z 11. októbra.Sulík si po odchode následne s premiérom Igorom Matovičom OĽaNO ) vymenil niekoľko odkazov na sociálnych sieťach. Remišová si však nemyslí, že je to začiatok koaličnej krízy.Ako dodala, od koaličných partnerov očakáva, že ak majú nejaké riešenia, tak by ich mali presadzovať na Ústrednom krízovom štábe. Podľa nej je v takejto situácii potrebné nájsť kompromis a dohodu.Apeluje preto na Sulíka s tým, že krízu zvládnu, len ak budú súdržní a spolupatriční. „Máme dnes na vláde bod o tom, v akom stave máme Štátne hmotné rezervy. Následne po skončení rokovania vám odpoviem aj na túto otázku,“ reagovala vicepremiérka na otázku, či má Sulík jej dôveru.