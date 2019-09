Je tlak, aby zamestnanci ovládali základné operácie v IT

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. septembra (TASR) – V súčasnosti je tlak, aby pracovníci ovládali základné operácie v IT, prácu v rôznych systémoch a s dátami a mali schopnosť a ochotu sa to naučiť. Uviedla to konateľka spoločnosti ManpowerGroup Česká republika a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová v súvislosti so zmenami vo výrobe a sfére služieb, ktoré prinášajú digitalizácia a automatizácia výroby.podotkla s tým, že asi 60 % pracovných pozícií, ktoré budú vykonávať v budúcnosti súčasní žiaci základných škôl, ešte nie je opísaných. Za riešenie v príprave na túto situáciu považuje spojenie úsilia štátnej správy, vedy a výskumu a potrieb výroby.Spoločná analýza ManpowerGroup a Digital Manufactoring Institute definovala budúce pracovné pozície v digitálnej výrobe a priniesla zoznam 165 dátovo orientovaných pozícií a 20 kľúčových výrobných pozícií. Sú v oblasti digitálnych dát, riadenia v digitálnych časoch, v zákazníckom servise, vývoji produktu a služieb, riadenia dodávateľských reťazcov, v samotnej výrobe a podobne. Celosvetovo sú najžiadanejší v digitálnej výrobe servisní technici, zoraďovači a technici údržby a strojnej automatizácie.povedala generálna manažérka spoločnosti ManpowerGroup Slovakia Zuzana Rumizová. Výrobu podľa nej za päť až 10 rokov zmenia prelom v mobilnom pripojení, internet vecí, umelá inteligencia, robotika, 3D tlač a pokročilé materiály.zdôraznila Rumizová.