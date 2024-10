Je to absolútna konšpirácia. Minister Raši odmieta tvrdenie, že si Hlas-SD „kúpil“ Huliaka

Dankov dlhodobý záujem

Dohoda medzi Huliakom a Hlasom

2.10.2024 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Hlas-SD ) odmieta, že si strana „kúpila“ poslanca Rudolfa Huliaka . Takýto scenár naznačil predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v utorok na tlačovej besede. „Ani by nás to nenapadlo. My si nepotrebujeme nikoho kupovať, je to absolútna konšpirácia,“ povedal v stredu Raši pre médiá.Poslanci Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavol Ľupták v utorok na tlačovej besede oznámili, že žiadajú zmenu názvu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany na Klub SNS - Národná koalícia/Nezávislí kandidáti a na post predsedu parlamentu podporia kandidáta Hlasu-SD.O túto pozíciu predseda SNS Danko dlhodobo prejavuje záujem, aj keď podľa koaličnej zmluvy prináleží Hlasu. Podľa Danka „to nie je náhoda, čo pán Huliak urobil“.Je presvedčený o existencii dohody medzi Huliakom a Hlasom. Raši uviedol, že v otázke obsadenia postu predseda Národnej rady SR nejde o jeho osobu ako kandidáta, ale o to, že tento post podľa koaličnej zmluvy patrí strane Hlas-SD.„To nie je boj o osoby, či to budem ja, alebo Danko, to určite nie. Ak to budem ja, bude to pre mňa česť, ale najpodstatnejšie je, aby toto miesto patrilo Hlasu,“ povedal. Dodal, že na žiadnych rokovaniach nezaznela informácia, že by kandidátom na post predsedu parlamentu mal byť namiesto neho Peter Žiga.