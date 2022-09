Je Vallova kampaň transparentná? Podľa odborníkov vzbudzuje rozpaky, primátor Bratislavy argumentuje štátnou volebnou komisiou

Podľa príspevku TIS na sociálnej sieti, aktuálna Vallova kampaň vzbudzuje rozpaky.

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) spochybňuje transparentnosť kampane Matúša Valla , ktorý opätovne kandiduje za primátora Bratislavy.„Zmena legislatívy prinútila primátora a jeho ľudí založiť mestskú stranu Team Bratislava. Vallo pritom využil, že stranícki kandidáti nie sú povinní mať vlastný transparentný účet a rozhodol sa pre nižšiu mieru transparentnosti," tvrdí TIS. Vallo to odmieta a kampaň Team Bratislava považuje za transparentnú.Hovorkyňa Team Bratislava Anna Dvořáková pre TIS uviedla, že Vallo bude kampaňovať cez stranícky účet.„Tu sa jeho kampaň bude miešať s kampaňou strany a jej ďalších kandidátov. Zatiaľ nie je možné na účte strany Team Bratislava identifikovať jediný výdavok, ktorý by súvisel s kampaňou Valla," upozorňuje TIS.Rovnako ako pred štyrmi rokmi, Vallo do financovania kampane zapojil aj verejnosť. „Od súkromných darcov sa mu už podarilo získať viac ako štvrť milióna eur. Strana však tvrdí, že v kampani z nich bude môcť použiť iba zhruba 100-tisíc eur, zvyšok zrejme minula v rámci prípravy strany," zdôrazňuje TIS s tým, že transparentný účet prípravného výboru však strana už zrušila a tieto výdavky tak nie sú dohľadateľné.Vallo podľa TIS využil pred štyrmi rokmi trhlinu v zákonoch a pomocou tretích strán legálne minul na kampaň viac, ako povoľoval štvrťmiliónový limit.„Teraz jeho strana na všetky svoje kampane plánuje podľa hovorkyne minúť približne 300-tisíc eur, ak sa jej podarí financie úspešne vyfundraisovať," približuje TIS s tým, že zbierka sa naplno rozbehla po zverejnení Vallovho kampaňového videa.„Za jediný deň stranu podporilo viac ako 20 darcov takmer troma tisíckami," dodáva TIS s tým, že celkovo má strana na účte 64-tisíc eur, čo je spolu s minutými financiami zhruba tretina želanej sumy.Vallova strana podľa TIS nechcela uviesť štruktúru plánovaných výdavkov v kampani, nakoľko je to podľa nich otázka ich predvolebnej stratégie.„Spresnili nám akurát to, že Vallo neplánuje bilbordovú kampaň, s výnimkou malých citylightov. Tie sme zatiaľ v uliciach mesta nezaznamenali," uzatvára TIS.Opätovný kandidát na primátora Bratislavy Matúš Vallo reaguje na vyjadrenia TIS v komentári pod príspevkom.„Financovanie našej kampane určite nie je rozpačité, ako tvrdí TIS," konštatuje Vallo s tým, že postup strany Team Bratislava považuje za úplne transparentný a je štandardom, že politická strana zastrešuje aj kampaň jej lídra.„Štátna volebná komisia nám tento postup písomne odobrila," zdôrazňuje Vallo s tým, že z transparentného účtu strany je financovaná jeho kampaň, a tiež propagácia strany a značky Team Bratislava.„Svoje osobné kampane si naši kandidáti zabezpečujú a financujú cez vlastné transparentné účty," dodáva s prikladá odkazy na zoznam darcov a transparentný účet strany.