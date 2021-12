Je Verstappen spravodlivý šampión F1? Názory sa po kontroverznom závere Veľkej cene Abú Zabí rôznia

Rozhodlo posledné kolo

13.12.2021 - Infarktový záver sezóny na Veľkej cene Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, po ktorej sa stal Max Verstappen prvýkrát v histórii majstrom sveta v pretekoch formuly 1, rozdelil svet najrýchlejších štyroch kolies na dva nepriateľské tábory. Jedni tvrdia, že 24-ročný Holanďan je zaslúžený šampión, iní sa zase prikláňajú k názoru, že záver pretekov na okruhu Yas Marina nebol regulárny a podľa pravidiel sa nemalo v záverečnom kole jazdiť naplno.Verstappen práve v poslednom kole VC Abú Zabí aj celej sezóny predstihol dovtedajšieho lídra Lewisa Hamiltona a nedoprial skvelému Britovi potešiť sa z rekordného ôsmeho titulu majstra sveta.Lenže niektorí odborníci aj časť laickej verejnosti tvrdia, že vedenie F1 sa v závere spreneverilo voči pravidlám, keď po nehode Kanaďana Nicholasa Latifiho nenechali preteky dokončiť v spomalenom móde za tzv. safety car.Z trate ho stiahli kolo pred koncom a Hamilton na ojazdených pneumatikách neodolal útoku Verstappena, ktorý si došiel po premiérový titul majstra sveta. V celkovom sumáre 22 pretekov sezóny 2021 Verstappen triumfoval až desaťkrát a zdolal Hamiltona o 8 bodov."Nepáči sa mi táto nová doba, keď riaditeľ pretekov môže urobiť takéto 'ad hoc' rozhodnutie. Je to niečo v štýle: a teraz všetci hádajte, čo urobím... ," uviedol niekdajší skvelý britský pretekár, 61-ročný Damon Hill, majster sveta z roku 1996, na sociálnej sieti twitter.Svoj nespokojný názor vyjadril aj kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane. "Prečo by mal byť Hamilton potrestaný za nehodu niekoho iného? Pod veľkým tlakom predviedol absolútne dokonalý výkon a aj tak prišiel o titul. Je hanba, že sa to takto skončilo," uviedol Kane.Podľa bývalého majiteľa tímu formuly 1 Eddieho Jordana Hamilton sa stal "príliš milým", čo umožnilo Verstappenovi ukradnúť mu titul majstra sveta."Nemôžete uprieť Verstappenovi toto právo. Na druhej strane si však myslím, že Hamilton mu pootvoril dvere. Dovolil niekomu tak agresívnemu a arogantnému ako Verstappen, aby sa naštval a ukradol mu titul. Myslím si, že Lewis sa musí opäť zoceliť a nabrať inštinkty dravca," uviedol 73-ročný Eddie Jordan podľa BBC.Ďalší skvelý britský jazdec nedávnej minulosti David Coulthard označil Hamiltona napriek prehre za veľkého a nespochybniteľného šampióna."Rekordný ôsmy titul zatiaľ nezískal, ale jeho majstrovstvo je nespochybniteľné. Ukázal, že je to veľký športovec a fenomén formuly 1. Nepochybujem, že sa ešte vráti na úplný vrchol," uviedol 50-ročný Škót.Jeden zo stále aktívnych jazdcov efjednotky Španiel Fernando Alonso sa postavil na stranu Verstappena. "Holanďan mal v závere čisté šťastie, ale na druhej strane mal zasa priveľa smoly počas celej sezóny. Takže sa to vybalansovalo a ja v tom vidím spravodlivosť," uviedol Fernando Alonso na portáli denníka Daily Mail.Majster sveta z rokov 2005 a 2006 skončil v tohtoročnom šampionáte na desiatom mieste, na okruhu Yas Marina v Abú Zabí finišoval ako ôsmy. "Myslím si, že celkové víťazstvo Verstappena je v poriadku," dodal Alonso.