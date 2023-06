Je vstup Ukrajiny do NATO nekorupčný? Pýta sa Biden

17.6.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden by nezmiernil podmienky pre vstup Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO ). Novinárom pred odchodom do Philadelphie, kde bude mať prvé oficiálne podujatie k prezidentskej kampani, povedal, že Ukrajina „musí spĺňať rovnaké normy“. „Takže to nebudem uľahčovať,“ vyhlásil. Informuje o tom spravodajský portál televízie CNN.„Myslím, že urobili všetko, čo sa týkalo demonštrácie schopnosti vojenskej koordinácie, ale je tu celý problém, je ich systém bezpečný? Je to nekorupčné? Spĺňa všetky normy, ktoré spĺňa každý, každý iný národ v NATO? Myslím, že bude. Myslím, že môže. Ale nie je to automatické,“ skonštatoval Biden.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa už skôr vyjadril, že chápe, že jeho krajina sa nemôže stať členom NATO, kým je stále vo vojne.Šéf Bieleho domu tiež komentoval tvrdenia ruského vodcu Vladimira Putina o príchode prvých taktických jadrových zbraní do Bieloruska. Podľa neho je to „celkom nezodpovedné“.