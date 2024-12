Jeden podcast, množstvo klamstiev. Kto je vrah?

Odhalíte lož? je nielen napínavá a dobre vyskladaná detektívka, ale má aj vtip, budete sa miestami smiať nahlas, občas sa stratíte v kľukatej zápletke, ale prídete si na svoje, ak milujete dobré krimi.

Keď Lucy nájdu, ako sa túla po ceste celá od krvi svojej najlepšej priateľky Savvy, všetci si o nej myslia, že je vrahyňa. Lucy a Savvy boli v rodnom texaskom mestečku veľmi populárne – krásne, inteligentné, každý im mohol len závidieť. Savvy bola veľmi spoločenská a obľúbená, a ak veríte klebetám, zbožňovali ju najmä muži. Od tej hroznej noci už prešli roky, ale Lucy si na ňu stále vôbec nespomína. Odvtedy sa už presťahovala do Los Angeles a začala nový život.

Teraz sa však neuveriteľne dobre vyzerajúci moderátor v druhej sérii svojho ohromne populárneho podcastu o skutočných zločinoch Odhalíte lož?, Ben Owens, rozhodol vyšetriť Savvyinu vraždu.

Lucy je nútená vrátiť sa na miesto, ktorému sa zaprisahala navždy vyhýbať, aby vyriešila vraždu svojej najlepšej priateľky, aj keby sa ukázalo, že vrahyňou je ona sama.

Nastúpim do výťahu. Dvere sa zatvoria.

Strážnik sa ku mne prikloní so širokým úsmevom na tvári. Jeden z jeho predných zubov mu vytŕča pred susedný.

„Spravili ste to? Zabili ste ju?“

Vzdychnem si. „Neviem.“

„To vážne? Taká je pravda?“

Dvere výťahu sa s cinknutím otvoria. Vystúpim a pozriem naňho ponad plece.

„Na pravde nezáleží.“

Odhalíte lož? je príbeh plný záhad a tajomstiev; chvíľami netušíte, čo je pravda a čo klamstvo. Má to miestami temnú atmosféru, inde sa zasa bavíte ako na dobrej knihe plnej sarkazmu. Svedomito vystavaná zápletka so zvratmi na tých správnych miestach a dobre vykreslené postavy. „Keď som písala Odhalíte lož?, musela som si veľmi dôverovať. Dva roky som písala, prepisovala a pripínala farebné kartičky na obrovské nástenky, aby som mohla Lucin príbeh sformovať do knihy,“ hovorí autorka.

je autorka niekoľkých sérií pre dospievajúcich, z ktorých sa stali podľa New York Times bestsellery. Získala tituly v odboroch žurnalistika a film a skôr ako sa stala spisovateľkou, pracovala v Hollywoode. Vyrástla v texaskom Austine, preto sú aj jej romány často zasadené v Štáte osamelej hviezdy. Teraz však žije v Los Angeles, kde je síce vo vzduchu menej vlhkosti, ale zároveň aj príliš málo texasko-mexického jedla. Odhalíte lož? je jej debutovým románom pre dospelých.