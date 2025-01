Jeden policajt na päť kilometrov? Na slovensko-maďarskej hranici sa polícia zameriava na nelegálnu migráciu – FOTO

Môžu si to vyskúšať

30.1.2025 (SITA.sk) - Policajti vo štvrtok vykonávajú bezpečnostno-preventívnu akciu zameranú na nelegálnu migráciu na slovensko-maďarskej hranici. Ako informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok , do akcie je zapojených 126 policajtov, ale aj psy, kone alebo drony.„Rovnako vykonávame kontroly na 16 cestných a dvoch železničných priechodoch. Zasahujeme na zelenej hranici, rovnako hliadkujeme na rieke Dunaj," zdôraznil minister. Doplnil, že policajti sa zameriavajú na miesta, kde už v minulosti dochádzalo k nezákonným prekročeniam našej hranice.Podľa policajného viceprezidenta Rastislava Polakoviča akcia začala o 9:00 a potrvá do 19:00. „Táto akcia je aj viac menej takým nácvikom, čo by nás mohlo čakať Je tu nejaká koordinácia s Hasičským a záchranným zborom, s colníkmi, máme kopec mladých policajtov. Môžeme si v pokoji pozrieť hranicu. Môžeme si vyskúšať technické prostriedky, ktoré máme, napríklad drony, termovíziu," doplnil Polakovič.Opozičné hnutie Slovensko považuje preventívno – bezpečnostnú akciu na hranici s Maďarskom za drahé divadlo na úkor občanov Slovenskej republiky.Poslanec Národnej rady SR a bývalý minister vnútra Roman Mikulec v tejto súvislosti podotkol, že akcie sa zúčastňuje 126 policajtov, pričom hranica s Maďarskom má 650 kilometrov, jeden policajt tak pripadá na päť kilometrov. Zhoršená bezpečnostná situácia podľa neho nesúvisí s nezákonným prekračovaním hraníc.„Ako je možné, že občania Slovenskej republiky, Bratislavy a Bratislavského kraja pociťujú zhoršenú bezpečnosť, zvýšenú kriminalitu a dokonca prítomnosť rôznych zločineckých skupín, ktoré začínajú operovať na území Bratislavského kraja,“ reagoval Mikulec na slová ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.Priamo z kruhov bezpečnostných zložiek má exminister vnútra Mikulec informácie, že Slovenská informačná služba a Policajný zbor tieto skupiny nemonitorujú tak, ako sa to dialo v minulosti.