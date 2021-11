Jeden test za týždeň nestačí, konzílium vyzýva firmy k častejšiemu testovaniu nezaočkovaných zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Žiadame zamestnávateľov, zamestnancov aj malé firmy, aby testovali nezaočkovaných zamestnancov dva až trikrát do týždňa.Povedala to na pravidelnej tlačovej konferencii k epidemickej situácii hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu a členka konzília odborníkov Elena Prokopová. Podľa vládou prijatých opatrení je momentálne nutné testovať zamestnancov antigénovým testom raz do týždňa.Prokopová tiež poprosila mamičky s malými deťmi, ktoré majú možnosť nedať deti do škôlky, aby radšej obmedzili kontakty a nechali dieťa doma, a to nielen pre ochorenie COVID-19 , ale aj pre iné infekcie.