Jeden z dvojice, ktorému prišlo zle v reštaurácii v Salisbury, je Rus

Reštaurácia Prezzo sa nachádza približne 320 metrov od stravovacieho zariadenia Zizzi, ktoré navštívili aj Skripaľovci predtým, ako ich našli vo vážnom stave na lavičke v miestnom parku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Salisbury 17. septembra (TASR) - Polícia v grófstve Wiltshire na juhozápade Anglicka vylúčila, že by dve osoby, ktorým v nedeľu prišlo zle v jednej z reštaurácií v meste Salisbury, prišli do styku s nervovoparalytickou látkou novičok.citovala v pondelok televízia Sky News z vyhlásenia hovorkyne miestnej polície.Dvaja z hostí talianskej reštaurácie Prezzo - muž-štyridsiatnik a žena-tridsiatnička - sa sťažovali na zdravotné ťažkosti, na čo boli o 18.45 h miestneho času (19.45 h SELČ) privolaní zdravotníci, policajti, ako aj špecialisti na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Hovorkyňa oblastnej zdravotnej služby uviedla, že obaja pacienti zostali pri vedomí a ošetrovali ich priamo na mieste. Neskôr boli prevezení na pozorovanie do nemocnice.Televízia Sky News predtým s odvolaním sa na bližšie nešpecifikovaný zdroj uviedla, že jeden z hospitalizovanej dvojice je občan Ruskej federácie.Polícia medzičasom zrušila väčšinu bezpečnostných opatrení v okolí reštaurácie. Tá však bude zatvorená dovtedy, kým vyšetrovatelia neukončia svoju prácu.V Salisbury otrávili začiatkom marca novičkom bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju. Obaja tento útok prežili.Reštaurácia Prezzo sa nachádza približne 320 metrov od stravovacieho zariadenia Zizzi, ktoré navštívili Skripaľovci predtým, ako ich našli vo vážnom stave na lavičke v miestnom parku.Tej istej látke mala byť koncom júna vystavená aj dvojica Britov v neďalekom meste Amesbury. Túto otravu však neprežila 44-ročná Dawn Sturgessová, ktorá zomrela po hospitalizácii v Salisbury.Otravu Skripaľovcov Británia pripisuje agentom ruskej vojenskej rozviedky GRU, čo však Moskva odmieta.