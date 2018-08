Jeden z najhľadanejších džihádistov v Belgicku zrejme zahynul

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. augusta (TASR) - Hicham Chaib, jeden z najviac hľadaných belgických džihádistov, ktorý bojoval po boku Islamského štátu (IS), zrejme zahynul. Uviedla v pondelok tlačová agentúra Belga.Belga upozornila, že členovia jeho rodiny zverejnili prostredníctvom sociálnej siete Facebook viacero sústrastných odkazov na počesť zosnulého.Belgické úrady však zostávajú ostražité. Chaib už bol totiž vyhlásený za mŕtveho, vo februári 2017 po bombardovaní sýrskeho mesta Rakka. Jeho rodina vtedy túto informáciu poprela.uviedla federálna prokuratúra vo svojom stanovisku. Správy o jeho zabití nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.Tridsaťšesťročný Hicham Chaib (výslovnosť: Hišám Šaíb) sa nachádza na zozname najhľadanejších zločincov Belgicka. Muž, ktorý vyrastal v antverpskej štvrti Borgerhout, bol jedným z popredných osobností radikálnej skupiny Sharia4Belgium (šaría pre Belgicko). Úrady ho považovali za osobného strážcu a pravú ruku zakladateľa tejto organizácie Fouada Belkacema (výslovnosť: Fúád Bilkásim).Chaib sa v roku 2012 dostal do potýčok s políciou počas nepokojov v Antverpách, za čo bol odsúdený na jeden rok väzenia. V roku 2013 opustil Belgicko a odišiel do Sýrie spolu s ďalšími 12 podporovateľmi Sharia4Belgium. V Sýrii vstúpili do radov Islamského štátu.Chaib bol podľa úradov údajným vodcom náboženskej polície v mesta Rakka a mal dôležité postavenie v radoch tejto teroristickej organizácie. Vystúpil vo viacerých propagandistických videách Islamského štátu, v ktorých vyzýval moslimov, aby sa pripojili k rovnomennému samozvanému kalifátu.Vo februári 2015 bol v Belgicku v neprítomnosti odsúdený na 15 rokov väzenia s príkazom na okamžité zatknutie, keby sa objavil na území Európskej únie.