Jeden z najhľadanejších lupičov Francúzska sa dobrovoľne vzdal úradom

Brusel 3. augusta (TASR) - Jeden z najhľadanejších lupičov v Európe, bývalý neonacistický aktivista David Gras (48), ktorý bol odsúdený v roku 2016 za účasť na lúpežnom prepade z roku 2011, sa vo štvrtok ráno dobrovoľne prihlásil a vzdal do právomoci francúzskych úradov. Uviedla to v piatok agentúra Belga.Gras bol organizátorom a jedným z páchateľov lúpeže trezora dopravnej spoločnosti Temis v parížskom regióne Orly, pri ktorej sa dostali ku koristi v hodnote vyše 8,2 milióna eur. Pri lúpeži boli použité výbušniny a došlo k prestrelke s políciou, k zajatiu náhodného okoloidúceho a k zastreleniu strážcu, ktorý mal zaistiť prepravu peňazí.Podľa správ francúzskych médií Gras vyrastal v meste Nevers, kde sa v roku 1986 pridal k hnutiu skinhead a prejavoval sa fašistickými a rasistickými sklonmi, bol členom národno-sociálneho hnutia a dostal sa do väzenia kvôli prejavom násilia a nelegálnemu držaniu zbrane. Vo väzení spoznal neskorších komplicov, za pomoci ktorých v roku 2011 prepadával obrnené vozidlá prevážajúce finančnú hotovosť a vykrádal trezory.Gras bol jednou z najhľadanejších osôb na zozname Europolu, čo znamená, že polícia po ňom pátrala aj v ostatných krajinách EÚ. Vo štvrtok doobeda - po siedmich rokoch na úteku - sa prihlásil na súde v meste Douai v regióne Nord-Pas-de-Calais. Informáciu potvrdila aj francúzska štátna polícia. Dôvod, prečo sa Gras dobrovoľne vzdal spravodlivosti, zatiaľ nie je známy.Gras bol v júli 2016 odsúdený v neprítomnosti na 25 rokov väzenia. Počas procesu, ktorý trval vyše mesiaca, bolo súdených spolu 19 osôb; medzi nimi aj Serge Veron, bývalý parašutista a expert na výbušniny, ktorý spolu s Grasom vykonával lúpežné prepady. Veron bol odsúdený na 18 rokov väzenia.