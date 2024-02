Jeden z najsexi mužov na svete sa stáva novou tvárou Hell Energy

14.2.2024 (SITA.sk) -Michele Morrone sa predstavil v roku 2020 v roli charizmatického Massima Torricelliho, a vyslúžil si za neho obdiv miliónov divákov. Po tomto filmovom debute nasledovala séria spoluprác s prestížnymi módnymi domami, vrátane reklamy s Katy Perry na parfum Dolce&Gabbana (2023). Onedlho ho bude možné vidieť aj v celovečernom thrilleri Subservience, v ktorom si zahrá po boku Megan Fox. Vďaka týmto úspechom je teraz meno Michele Morrone synonymom charizmy a alfa-mužskej energie.Cieľom HELL ENERGY je prinášať čo najlepšie inovatívne riešenia a zaujímavé spolupráce. Micheleho charakter a podmanivý vzhľad sa preto k značke perfektne hodia. Spolupráca medzi značkou HELL a talianskou hviezdou tak nie je len reklamnou kampaňou, ale aj stretnutím dvoch velikánov, ktorí predstavujú silu a kvalitu. "Touto novou reklamnou kampaňou chceme otvoriť ďalšiu kapitolu úspešného príbehu značky so zaujímavou osobnosťou, ktorej hodnoty si HELL ENERGY váži. Prostredníctvom tejto spolupráce chceme zvýšiť našu medzinárodnú prítomnosť a rozšíriť cieľovú skupinu tým, že oslovíme mladšiu generáciu sledujúcu súčasné trendy," povedala o novej spolupráci Adrienn Popovics, operatívna marketingová riaditeľka spoločnosti HELL.Nová kampaň pozostávajúca z niekoľkých mini reklám/ spotov bude spustená vo viac ako 60 krajinách v polovici februára, a to s využitím celého spektra marketingovej komunikácie so špeciálnym zameraním na kanály sociálnych médií. Charizmatického talianskeho herca uvidia fanúšikovia a konzumenti HELL v integrovanej viackanálovej reklamnej kampani, na predajných miestach a v outdoorových reklamných médiách, ako aj v televízii a na digitálnych kanáloch. Zvláštnosťou spotov je, že ukážu Morroneho v rôznych životných situáciách, ako si vychutnáva energetický nápoj HELL, a to napríklad počas jeho ranných rutinných rituálov alebo počas tréningu. Natáčanie prebiehalo v Maďarsku za súčasti medzinárodnej produkcie so 100 členným štábom, a pod vedením amerického režiséra.Informačný servis