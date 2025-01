Jeden z najzávažnejších problémov justície je podľa šéfky súdnej rady Kosovej nízke ohodnotenie zamestnancov

Jednorazové peniaze

Adekvátne ohodnotenie

4.1.2025 (SITA.sk) - Medzi najzávažnejšie problémy justície, ktoré je potrebné momentálne riešiť, je nízke ohodnotenie justičných zamestnancov, napríklad asistentov sudcov alebo úradníkov.V rozhovore pre agentúru SITA to zdôraznila predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová . Ako ďalej uviedla, vláda síce v minulom roku na daný účel odobrila navýšenie osobného ohodnotenia v maximálnej hodnote o 400 eur, ide však o jednorazové peniaze, ktoré nie sú garantované do budúcna.„Je to určite dobrý krok, ale my očakávame systémový krok. Pretože tie platy v justícii, administratívy, odborného administratívneho aparátu sú tak nízke, a nie sú konkurencieschopné, že my nevieme obsadiť množstvo miest. Keď sa vypíše výberové konanie, nedávno to bolo na Mestskom súde Bratislava 4, na 30 voľných miest administratívy, tak sa tam prihlási 15 ľudí, príde osem a z toho dvaja povedia, že dobre, tak ja som ochotný za tento plat a pri tejto zodpovednosti pracovať,“ vysvetlila Kosová. Doplnila, že ak sudca nemá administratívny aparát „po ruke“, nemôže efektívne fungovať.„To je úplne jedno, či máme dostatok sudcov, ale ak nie je ten aparát okolo toho, tak tá justícia sa nezrýchli nikdy,“ zdôraznila Kosová.Najväčší problém je podľa predsedníčky súdnej rady v tejto súvislosti vo veľkých mestách, napríklad v Bratislave.„Kde máte aj podstatne vyššie životné náklady a oveľa vyššiu konkurenciu, čo sa týka zamestnávateľov. Sú súdy, kde s tým problém nemajú a sú súdy, kde s tým je veľký problém,“ uviedla Kosová. Celú vec je podľa nej potrebné podrobne zanalyzovať.„Ale hovorím, pokiaľ sa nedostaneme k tomu, že tí ľudia budú adekvátne ohodnotení, tak tá situácia sa nezmení,“ dodala šéfka súdnej rady.