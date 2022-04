Jeden z obchodov vo Svite zakázal vstup Ukrajincom, prípadom sa už zaoberá NAKA

5.4.2022 (Webnoviny.sk) - Prípadom zákazu vstupu pre Ukrajincov do jedného z obchodov vo Svite pri Poprade sa už zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA) . Informovala o tom v utorok polícia na sociálnej sieti.V piatok 1. apríla podľa nej prevzal prípad vyšetrovateľ NAKA ako podozrenie zo spáchania zločinu apartheidu a diskriminácie skupiny osôb.Vo veci vedie trestné stíhanie, vykonané boli prvotné úkony, no zatiaľ nikoho neobvinil. Vzhľadom na aktuálne štádium vyšetrovania nie je zatiaľ možné poskytnúť viac informácií, tvrdí polícia.Minulý týždeň sa na dverách obchodu s potravinami vo Svite objavil oznam zakazujúci vstup Ukrajincom do predajne.„V záujme zdravia našich obyvateľov časti Svit - Podskalka je vstup do tohto obchodu zakázaný všetkým utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny, pretože tu existuje riziko prenosu nebezpečných ochorení ako HIV, tuberkulóza, atď,“ uvádzalo sa v ozname.