Jedenásty ročník Hviezdy deťom priniesol vyše 30.000 eur

Na archívnej snímke Marián Hossa. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Trenčín 18. októbra (TASR) - Jedenásty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom priniesol všetko, čo ho zdobilo počas predchádzajúcich desiatich rokov. Skvelú zábavu pre celé rodiny, osobnosti slovenského športu, vynikajúcu atmosféru a to najdôležitejšie výťažok vo výške 30.618 eur. Klub AS Trenčín tak vďaka podpore partnerov a mnohých osobností športového a spoločenského života venoval počas jedenástich rokov na charitatívne účely takmer 220.000 eur.povedal marketingový manažér klubu Igor Schlesinger pre web AS.Tohtoročný výťažok AS rozdelil medzi dvadsaťštyri subjektov a jednotlivcov. Niektorí z nich patria medzi známe tváre, iní získali podporu z projektu Hviezdy deťom po prvý raz. Pomoc aj tento rok smerovala prevažne hendikepovaným, deťom bojujúcim s rôznymi ochoreniami, alebo deťom, ktoré prišli o rodičov. Podporu AS neodmietol ani ľuďom zvádzajúcim osobný boj s drogami a alkoholom. Špeciálne miesto medzi podporovateľmi podujatia má jeho generálny partner Slovenské elektrárne.povedala zástupkyňa Slovenských elektrární Lívia Nogová.doplnila manažérka podujatí AS Trenčín a projektová manažérka Hviezdy deťom Petra Drábová.Počas jedenástich rokov navštívilo Hviezdy deťom množstvo športových úspešných osobností z prostredia futbalu, hokeja a ďalších olympijských športov.nechal sa za všetkých športovcov počuť Marián Hossa.