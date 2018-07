Jedinák získal striebro na MS juniorov, Valová a Zalka s bronzom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Plovdiv 28. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike získali v sobotu tri medaily na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v bulharskom Plovdive. Striebro si vybojoval junior Matúš Jedinák v K1 na 200 metrov, bronz získala v rovnakej kategórii Lucia Valová v C1 na 200 metrov. Na tej istej vzdialenosti dopádloval na bronzovej pozícii aj Csaba Zalka v K1 do 23 rokov.citoval portál canoe.sk vedúceho slovenskej výpravy Mariána Tesárika.V sobotňajšej finálovej jazde v disciplíne C1 na 200 metrov sa predstavila aj Gabriela Ladičová, ktorá v kategórii do 23 rokov obsadila 8. miesto. V rovnakej súťaži medzi juniormi skončil Dominik Olexik deviaty.