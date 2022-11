Jedinečné Playtech hry exkluzívne v DOXXbet kasíne!

Aké vychytávky aktuálne ponúka spoločnosť DOXXbet?

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť DOXXbet pláva v zábavnom priemysle už viac ako 2 dekády. Neustále napreduje a ukazuje, že ako technologický žralok, sa snaží prinášať nové produkty do mora online zábavy ako prvá. 5 úplne nových kasíno hier s vysokou výhernosťou, výbornou grafikou a napínavými funkciami od spoločnosti Playtech nájdu hráči aktuálne iba v DOXXbet kasíne Buďte prví, kto opáči najnovšie nadupané Playtech hry na slovenskom kasínovom trhu. DOXXbet dáva svojej komunite premiérovú šancu rozvalcovať novú zábavu od spoločnosti Playtech. Hráči si navyše môžu hodiť do vrecka až 100 fríspinov Jedinečné Playtech novinky Blazing Bells, Egyptian Emeralds, Stallion Strike, Dragon Spark alebo Jinns Moon s prepracovanou grafikou a špeciálnymi fíčurami zaujmú aj tých najnáročnejších hráčov. Navyše, na týchto nových jedinečných hrách ponúka DOXXbet skvelé bonusy ktoré môžeš objaviť na webe ich kasína!Zvončeky, bobule či ovocie v novej hre so 46 656 spôsobmi výhry, padajúcimi valcami, špeciálnymi rozširujúcimi symbolmi, násobiteľom výhier a bonusovými točeniami. S výhernosťou 96.37% bude patriť ku klenotom všetkých fanúšikov ovocnej tematiky.Hlavným aktérom tejto 10-valcovej hry sú lesklé naukladané wild symboly skarabea, ktoré spustia opätovné točenia "respin". Lákadlom je výhra až 200-násobku stávky pri výhernosti 96.36%.Nabité symboly rozprúdia zábavu v tomto vymakanom automate s 15 625 spôsobmi výhry. "Power Zones" transformujú symboly na rovnaký typ pre šokujúce výhry. Základná hra má výhernosť 96.27% a Kúpiť funkciu má výhernosť od 92.29% do 96.75%.Hra Dragon Spark prináša 3 125 spôsobov výhry s padajúcimi symbolmi. Násobiteľ výhier sa zvyšuje o 1 pri každom kolapse výherných symbolov. Wild symboly v rámci výhernej línie spália celé riadky pri vytváraní výhry a symbol bomby spálili susedné symboly. Výhernosti hry je 96.31%.Posledná novinka je tretia hra s "Fire Blaze" respin funkciou, Wild či Scatter symbolmi a bonusovými točeniami. Pri vyplňovaní obrazovky mesiacmi môžu hráči získať poklad pod svetlom púštneho Mesiaca s výhernosťou 96.58%.Vyskúšajte adrenalín a neopísateľné pocity z výhry v kasíne spoločnosti zábavného priemyslu DOXXbet Zahrajte sa jedinečné novinky na slovenskom trhu ako prví. Táto vychytávka však obrovskú zábavu len rozprúdi. 20.novembra štartuje najväčší futbalový sviatok, Majstrovstvá sveta vo futbale, čo znamená, že príval bonusov a výhier bude naozaj gigantický! Ako je už dobrým zvykom, hráčov bude držať v napätí Majstrovská rozbaľovačka , kde je na každý deň dlho očakávaného futbalového sviatku pripravený darček, ktorý sa rozbalí. Preto určite nezabudnite sledovať web, sociálne siete a užívať si výhry. DOXXbet je výhra.Informačný servis