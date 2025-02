Jediným východiskom z vládnej krízy sú podľa predsedu progresívcov Šimečku predčasné voľby

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.2.2025 (SITA.sk) - Jediným východiskom z krízy sú podľa predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku predčasné voľby. Uviedol to na sociálnej sieti potom, čo premiér Fico vo štvrtok doručil do rúk prezidenta SR Petra Pellegriniho podpisy štyroch nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka pod deklaráciu o podpore vlády SR a jej Programového vyhlásenia.Zabezpečil tak potrebných 76 hlasov koaličných poslancov, a teda väčšinu v Národnej rade SR. Premiér zároveň Pellegrinimu predložil návrh na vymenovanie Rudolfa Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu SR.„Premiér Fico chcel získať 79 poslancov späť do svojho zlepenca do 17. februára. Dnes je 27. februára a konečne oznámil, že ich má horko ťažko 76. De facto priznáva, že chaos pokračuje a má tú najtesnejšiu väčšinu, o ktorej sám vyhlasoval, že sa s ňou nijak nedá vládnuť. Nečudujem sa, že sa snaží rečami o pohlaviach v ústave, grantoch a prevratoch odlákať pozornosť od svojich zlyhaní a rozpadu svojej štvrtej vlády. Jediným skutočným východiskom z krízy sú predčasné voľby,“ uviedol Šimečka v statuse.