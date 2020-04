Jedlo sa stáva symbol solidarity, zamestnanci McDonald’s pripravujú denne stovky jedál zadarmo naprieč Slovenskom

Celodenná strava pre pohraničníkov každý deň

Pomoc zdravotníkom v prvých líniách

Jednorazové obaly sú v tejto situácii najvhodnejšie



Všetci zamestnanci nosia rúška.



Pri práci v kuchyni používajú jednorazové rukavice.



Zvýšená frekvencia pravidelného umývania a dezinfekcie rúk sú samozrejmosťou.



Displeje, pokladne, či tlačidlá sa čistia a dezinfikujú pravidelne vo zvýšenej miere vrátane všetkého, čoho sa dotýkajú.



Kuriérom McDelivery sa odovzdáva jedlo bezkontaktne.



Preferujú sa bezkontaktné platby. Pre zvýšenie osobnej ochrany môže pokladník v McDrive preberať hotovosť v rukaviciach.





16.4.2020 (Webnoviny.sk) -Zadarmo majú kávu alebo nápoj od McDonald's všetky záchranárske zložky na celom Slovensku. Pomoc vo forme jedla a nápojov prebieha každý deň pre pohraničníkov a zdravotnícky personál v rôznych slovenských mestách. "U nás v McDonald's sa strhla vlna pomoci veľmi spontánne hneď v úvode pandémie, pretože filozofia pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, je nám v našej spoločnosti veľmi blízka. Chcela by som vyzdvihnúť proaktívnu pomoc všetkých našich reštaurácií a zamestnancov, ktorí sa do pomoci jedlom zapojili, a to aj napriek tomu, že aj oni sami majú plné ruky práce, keďže fungujeme v obmedzenom režime v rámci McDrive a McDelivery. Patrí im za to obrovská vďaka a uznanie," hovoríOd soboty 20. marca zabezpečuje spoločnosť McDonald's celodennú stravu vo forme raňajok, obedov a večerí pre príslušníkov pohraničnej kontroly. Aktuálne ide o 80 osôb, ktoré denno-denne kontrolujú hraničné priechody s Rakúskom. Na východnom Slovensku zabezpečuje reštaurácia z Košíc (z Popradskej ulice) obedy pre 12 pohraničníkov.McDonald's poskytuje jedlo aj zdravotníckym pracovníkom v konkrétnych nemocniciach. V Žiline zdravotníkom v prvej kontaktnej línii vo Fakultnej nemocnici s Poliklinikou vozia jedlo samotní zamestnanci McDonald's.V Trenčíne podobne rozvážajú zamestnanci obedy pre zdravotníkov, ktorí pracujú na jednotke intenzívnej starostlivosti a na infekčnom oddelení Fakultnej nemocnice. V týchto dňoch začali zamestnanci z martinskej reštaurácie doručovať jedlo zdravotníkom COVID tímu Univerzitnej nemocnice a spolupráca vznikla aj s reštauráciou na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach, kde pomoc franšízovej pobočky oceňuje aj 20-členný personál sestričiek a lekárov z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura.Výnimkou nie je ani hlavné mesto, kde McDonald's zabezpečuje každý deň obedy pre členov prvej línie COVID tímu a pre personál infekčného oddelenia Univerzitnej nemocnice v Bratislave na Kramároch. McDonald's tu taktiež daroval stovku hračiek deťom, ktoré sú v tejto neľahkej dobe hospitalizované na infekčnom oddelení. "Sme veľmi pyšní, že aj napriek zložitej situácii naši zamestnanci zareagovali veľmi rýchlo. Rýchlosť a čas sú v kríze taktiež dôležité a ako sa vraví, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Naši zamestnanci týmto ukázali, že hoci je táto pomoc aj nad rámec náročných pracovných povinností, robia to dobrovoľne, ochotne a zo srdca," dodalaMaximálne dodržovanie hygienických štandardov a bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov sú pre McDonald's odjakživa v centre pozornosti. To isté platí aj pre distribúciu jedla a nápojov pre policajné zložky a zdravotníckych pracovníkov, ktorým sa jedlo doručuje v jednorazových obaloch a špeciálne udržiavaných termotaškách, ktoré sú na to najvhodnejšie a najbezpečnejšie.Spoločnosť McDonald's už od začiatku šírenia vírusu COVID-19 zaviedla vo svojich reštauráciáchopatrení, ktoré sú teraz vo všetkých reštauráciách McDonald's