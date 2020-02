Jedna z vysokých pecí v U. S. Steel Košice zostane zrejme odstavená

Zlepšenie hospodárenia

8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Jedna z troch vysokých pecí v košických oceliarňach, ktorú pre nepriaznivý vývoj na európskom trhu s oceľou v polovici minulého roka odstavili, bude zrejme mimo prevádzku aj celý rok 2020. Naznačil to samotný šéf amerického koncernu U. S. Steel David B. Burritt v komentári k vlaňajším výsledkom hospodárenia. A to napriek tomu, že situácia na európskom hutníckom trhu sa podľa neho začína zlepšovať.„Rastúce ceny v Európe začínajú zlepšovať náladu na trhu. Distribútori a servisné centrá majú nízke zásoby a škrty v produkcii ocele naprieč Európou zlepšili balans medzi ponukou a dopytom,“ povedal s tým, že stále sa však vychádza z veľmi nízkej bázy a ceny surovín zostávajú vzhľadom k cenám ocele v regióne vysoké.„Napriek predbežným znakom zlepšujúcej sa situácie momentálne predpokladáme, že odstavená vysoká pec zostane v roku 2020 mimo prevádzky,“ dodal.Ponechanie vysokej pece číslo 2 mimo prevádzky aj počas roka 2020 však na druhej strane pomôže košickým oceliarňam o niečo zlepšiť ich hospodárenie.„Pri konfigurácii na dve vysoké pece samozrejme využívame menej povoleniek CO2, čo je príčinou priaznivej medziročnej zmeny,“ doplnil manažér vzťahov s investormi korporácie U.S. Steel Kevin Lewis. Košická fabrika by tak podľa predpokladov materskej spoločnosti na povolenkách CO2 v tomto roku mohla ušetriť až 35 miliónov amerických dolárov (USD).Júnové odstavenie jednej vysokej pece v U.S. Steel Košice bolo iba jednou z vlaňajších reakcií firmy na nepriaznivý vývoj na európskom trhu s oceľou. Okrem toho bol od mája v košickej fabrike zavedený štvordňový pracovný týždeň.Samotný U.S. Steel v auguste navrhoval so štvordňovým pracovným týždňom pokračovať, odborári s tým však nesúhlasili. Neskôr sa s vedením spoločnosti dohodli na skrátenom pracovnom čase aj na mesiace december a tohtoročný január a február.Ďalším krokom v reakcii na nezlepšujúcu sa situáciu na trhu s oceľou v Európe bolo júlové oznámenie vedenia U.S. Steelu, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí.Začiatkom decembra sa zase objavila informácia, že košický U.S. Steel v reakcii na trhové podmienky zvyšuje svojim zákazníkom ceny. Napokon hutnícky koncern vlani v decembri oznámil, že pozastavuje vyše stomiliónovú investíciu do novej linky na výrobu elektrotechnickej ocele.Vlani sa pritom hospodárenie košických oceliarní prepadlo do straty pred úrokmi a zdanením na úrovni 57 miliónov USD. Dodávky z košických oceliarní vlani medziročne klesli o takmer 20 % na 3,59 milióna ton ocele.V súlade s tým sa vyvíjala aj samotná produkcia surovej ocele, ktorá v minulom roku dosiahla 3,9 milióna tony a oproti roku 2018 klesla o vyše 22 %. Výroba v U.S. Steel Košice pritom slabla najmä v druhej polovici minulého roka po spomínanom odstavení jednej z troch vysokých pecí.Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.(1 EUR = 1,0969 USD)