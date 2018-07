Jedného z odsúdených v procese okolo NSU prepustili na slobodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 18. júla (TASR) - Týždeň po vynesení rozsudkov v procese s bývalou členkou neonacistickej skupiny Národnosocialistické podzemie (NSU) Beate Zschäpeovou a ďalšími osobami obžalovanými z napomáhania tomuto zoskupeniu, prepustili v stredu v Mníchove na slobodu Ralfa Wohllebena (43), ktorého 11. júla tamojší vrchný krajinský súd poslal na desať rokov za mreže za vedomé dodanie vražedných zbraní členom NSU.Potvrdila to hovorkyňa väzenského zariadenia Stadelheim v Mníchove s tým, že už nehrozí nebezpečenstvo prípadného úteku odsúdeného a že zatykač na Wohllebena zrušili v utorok. Súd nepozná miesto, kde sa v súčasnosti prepustený zdržiava, dodala podľa agentúry DPA.Wohllebenova manželka a jeho deti žijú aktuálne v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Tamojšie krajinské ministerstvo vnútra v Magdeburgu preto očakáva, že aj Wohlleben sa tam presťahuje. Tamojšie bezpečnostné orgány sa v úzkej kooperácii s kolegami z iných spolkových krajín i z Berlína na to pripravujú.Wohlleben strávil vo vyšetrovacej väzbe šesť rokov a osem mesiacov, súd preto po skončení konania nevidel dôvody na jeho uväznenie. Stotožnil sa so stanoviskom generálnej prokuratúry so sídlom v Karlsruhe, ktorá už väzbu pravicového extrémistu a niekdajšieho funkcionára Národnodemokratickej strany Nemecka (NPD) nepovažovala za potrebnú.NSU má na svedomí vraždy ôsmich Turkov, jedného Gréka a nemeckej policajtky. Všetky obete boli chladnokrvne zastrelené zblízka. Skupina tiež spáchala dva bombové útoky v prisťahovaleckých štvrtiach nemeckých miest, pri ktorých utrpelo zranenia 23 ľudí, ako aj 15 lúpeží.