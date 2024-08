Jednoduchšie verejné obstarávanie sa stalo realitou. Do platnosti vstúpil zákon, ktorý vznikal priamo v regiónoch, tvrdí Raši

Zmena limitov

Navýšenie hraníc pri podlimitných zákazkách

Dobrá správa pre regióny

Limity pre zákazky z eurofondov

1.8.2024 (SITA.sk) - Začala sa nová éra jednoduchšieho verejného obstarávania , do platnosti vstúpila novela zákona z dielne MIRRI SR . Zákon výrazne urýchli proces verejného obstarávania a odbúra mnohé komplikácie.„Jednoduchšie verejné obstarávanie sa stalo realitou. Do platnosti vstúpil zákon, ktorý nevznikal len na našom ministerstve, ale priamo v regiónoch. Zákon, o ktorom sme viac ako tri mesiace intenzívne diskutovali nielen so starostami a primátormi, ale aj s ľuďmi, ktorí sa verejnému obstarávaniu venujú, s Úradom pre verejné obstarávanie , s Európskou komisiou a s mnohými profesijnými združeniami,“ uviedol minister investícií Novela zákona o verejnom obstarávaní (VO) mení limity pre jednotlivé postupy verejného obstarávania. Kým dnes si verejný obstarávateľ, čiže inštitúcia, na ktorú sa zákon o verejnom obstarávaní vzťahuje, môže mimo zákona o VO nakúpiť tovary, služby a stavebné práce do 10 000 eur, po novom sa tento limit zdvíha na 50 000 eur.„Keby sa niekto spýtal, či to nenavodzuje dojem netransparentnosti, tak hovorím nie. Všetci sú totiž povinní zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv , objednávky a faktúry na svojich weboch a všetky ďalšie doklady cez infozákon. Ak by niekto z nich niečo nakúpil predražene, je tu široká verejná kontrola a verejný obstarávateľ by svoj nákup musel vysvetľovať. Zároveň stále platí, že verejný obstarávateľ musí dbať na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených verejných peňazí a túto bude musieť vždy preukázať. Tento zákon sa nijako nevymyká zo zákonov, ktoré platia v iných krajinách Európskej únie ,“ poznamenal minister Raši.Novela zákona o VO navyšuje tiež hranice pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky z 800 000 eur na 1,5 milióna eur. Predmetné zvýšenie limitu predstavuje zrýchlenie procesu obstarávania pri stavebných zákazkách do 800 000 eur a pri tovaroch a službách do 221 tisíc eur pre samosprávy a do 143 000 eur pre štátnu správu.Pre urýchlenie verejného obstarávania sa zo zákona vypustil inštitút žiadosti o nápravu, upravila sa aj možnosť podávania námietok. Zákon tiež upravuje pokuty, ktoré bude úrad udeľovať podľa závažnosti prípadného porušenia zákona od 0,1 až 5 percent zo zmluvnej ceny alebo súčtu zmluvných cien. Doteraz to bolo automaticky 5 percent.„Vďaka novele zákona o verejnom obstarávaní ústredné orgány štátnej správy, samosprávy, ale aj ďalšie úrady a inštitúcie nielenže ušetria nemalé finančné prostriedky za agentúry a externistov, ktorí im verejné obstarávania pripravujú, ale najmä, už by sa nemalo stávať, že čerstvú zeleninu do školy niekde na juhu Slovenska dodá priekupník zo Žiliny, ale tamojšie deti budú jesť produkty miestnych farmárov, ktoré sú kvalitnejšie, zdravšie a aj lacnejšie,“ dodal minister Raši.„Je to dobrá správa nielen pre naše regióny, ale dobrý signál aj pre našich susedov. Prichádzame k situácii, kedy môžeme konštatovať, že regionálny rozvoj dostal zelenú,“ poznamenal štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák Dodal, že novela stavia Slovensko na rovnakú štartovaciu čiaru so susednými krajinami a umožní nám rovnocenne sa zapájať do projektov cezhraničnej spolupráce.MIRRI SR v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie zároveň vydalo aj novú príručku k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorá upravuje limity pre zákazky, ktoré sú spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tu sú limity dvojnásobné oproti minulosti, no po dohode s Európskou komisiou nižšie ako v zákone.Starostovia a primátori budú môcť stavebné práce obstarávať oslovením troch firiem namiesto doterajších 180 000 eur až do 800 000 eur pri zákazkách financovaných zo štátneho rozpočtu a do 360 000 eur pri zákazkách z eurofondov.Rovnako tovary a služby budú môcť obstarať jednoduchšie namiesto doterajších 70 000 eur až do 143 000 eur pri eurofondových zákazkách, čo je rovnaký limit ako pre verejné obstarávanie financované zo štátneho rozpočtu.