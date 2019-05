Jednorazové plastové produkty v Kauflande nadobro skončili

Spoločnosť Kaufland

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) - Od konca mája už v Kauflande nenájdete jednorazový plastový riad a jednorazové plastové slamky. Spoločnosť ich definitívne vyradila z predaja, urobila tak s vyše polročným predstihom pred svojím záväzkom.Kaufland sa minulý rok zaviazal vyradiť jednorazový plastový riad a slamky zo svojej ponuky do konca roka 2019, napokon svoj cieľ naplnil ešte skôr. Ročne tak reťazec odľahčí záťaž na životné prostredie o vyše 6 miliónov jednorazových plastových pohárov, 5 miliónov kusov jednorazových plastových príborov a riadov a o takmer 1,8 milióna kusov jednorazových plastových slamiek, ktoré sa vlani predali v predajniach Kaufland."Od 30. mája nenájdete v našich predajniach jednorazový plastový riad vrátane slamiek. Nahradili sme ich ekologickými variantmi z papiera a dreva," vysvetlila zámery Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Ekologický prístup má spoločnosť pevne zakorenený. "Už od vstupu na slovenský trh boli igelitové tašky v našich predajniach spoplatnené a od roku 2013 sme zakázali využívanie mikroplastov v našej kozmetike. Starostlivosť o životné prostredie je už dlhodobo prirodzenou súčasťou našej firemnej filozofie a osvetu chceme šíriť aj ďalej," vysvetlila zámery Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Na alarmujúcu situáciu s plastom upozornil Kaufland aj prostredníctvom novej kreatívnej kampane. Kreatívnymi vizuálmi s podtitulmi "Už ani glg" a "Už ani hlt" poukázal na mieru ohrozenia našej planéty plastovým príborom, riadom a slamkami. Posledný májový víkend na Detskom Festíku v Bratislave spoločnosť pripravila pre návštevníkov zložených hlavne z rodín s deťmi výlučne slamky a poháriky z papiera. Aj v prezentovaní problematiky plastov deťom vidí jednu z ciest k lepšiemu životnému prostrediu."Naším cieľom do roku 2025 je zníženie celkovej spotreby plastov minimálne o 20 % a predaj všetkých produktov našich privátnych značiek v 100 % recyklovateľných obaloch," priblížila ďalšie plány Kauflandu Langová.Kauflandu však nie je zodpovedný prístup k životnému prostrediu cudzí už dlhé roky. Po zákaze používania mikroplastov pri výrobe vlastnej pleťovej a telovej kozmetiky sa Kaufland v roku 2017 prihlásil k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR "Bez igelitových tašiek" a postupne vyradil ekologicky závadné tašky z predaja. Najpredávanejšiu ľahkú plastovú tašku vymenil za nákupnú tašku a termotašku s certifikátom "Modrý anjel", ktoré sú vyrobené z recyklovaného materiálu, a zároveň pridal do ponuky textilné tašky vyrobené z bio bavlny. Tento rok navyše obchodný reťazec spustil predaj uhoriek zbavených plastovej fólie. Ďalším krokom smerom k ekologickému prístupu k prostrediu je vyradenie jednorazových plastových produktov z predaja.Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1270 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 67 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia privátna značka (2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejší predajca potravín (2018), Zodpovedný predajca (2016), Top Employer Slovensko 2019 a Najzamestnávateľ 2018 v kategórii Obchod a služby. Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk ..Jednorazové plastové produkty v Kauflande nadobro skončiliInzercia